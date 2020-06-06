7 ilimizde baş gösteren ve 2 kişiyi öldüren KKKA hastalığının arkasından da Kovid-19 çıktı Türkiye, yeni tip koronavirüsle mücadelesini sürdürürken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hortladı. 7 ilde kesinleşmiş 94 vaka bulunurken 2 kişi hayatını kaybetti. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığının yayılmasının arkasında yine Kovid-19 salgını olduğunu söyledi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının sayısal artışında koronavirüse yoğunlaşılmasının etkili olduğunu belirterek, "Bu dönemde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz" dedi.

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA hastalığının Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemşirede rastlandığını, özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoğun bir şekilde kene popülasyonu olduğunu, bölge şartlarının hayvanların üremesine uygun ortam oluşturduğunu söyledi.

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin

VAKALAR NORMALDEN DAHA ERKEN GÖRÜLDÜ

Bu yıl bölgede vakaların normalden daha erken görülmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Çetin, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi de bu noktada dünyadaki en iyi tedaviyi yapan hastane konumundadır. Geçen yıldan 1,5 ay daha erken bir şekilde kene popülasyonu ve vakalarımız çok hızla arttı. Geçen yılki rakamlarımızın 6-7 katı daha fazla vakamız var. Eğer tedbir alınmaz ise bu sene kene vakalarının çok fazla sayıda göreceğimizi ve hasta sayımızın da yine aynı şekilde çok yüksek olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS ETKİLEDİ"

Prof. Dr. Çetin, bu yıl kene popülasyonunun artmasında tarımsal ve hayvansal ilaçlamanın azalmasının da etkili olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalması ve yeterli ilaçlamaların yapılmamasının da kene sayısını artırdığını düşünüyoruz. Kene popülasyonu çok hızlı ürüyor. 1 keneden 300-500 kenenin ürediğini biliyoruz. Bununla mücadele hızlı yapılmazsa, kene bizim mücadelemizden daha hızlı bir şekilde çoğalır ve vaka sayımız artar. Bu tip hastalıklara karşı aşı geliştirme oldukça yavaş ilerliyor. Çünkü normalde bunlar hayvanlarda hastalık yapan ancak insanlarda yapmaması gereken bir süreçken maalesef insanlarda da hastalık yapmaya başladılar. Bundan dolayı da aşının geliştirilmesi uzun sürüyor" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ KENELERLE MÜCADELEDİR"

Alınması gereken önlemler hakkında da bilgi veren Çetin, "KKKA, Kovid-19 gibi çok hızlı yayılmaz. Çünkü Kovid-19 çok merkezlidir. KKKA sadece kenelerden olduğu için önceliğimiz kenelerle mücadeledir. Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşan insanlar bu konuda en büyük risk altındaki gruplardır. Bu hastalıktan korunmamız için kene popülasyonunun düşürülmesi lazım. Hayvanların kontrol edilmesi gerekir. İnsanların kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle tabiata çıkan insanların dikkat etmeleri gerekiyor. İnsanlar mutlaka eve geldiğinde kene kontrolünü yapması lazım. Eğer bir kene yapışmış ise bunu kesinlikle kendilerinin çıkarmaması hastaneye başvurup acil servislerde çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA