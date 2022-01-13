Prof. Dr. Çetin Kaya Koç Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

Rektörlük binasındaki toplantıya Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Demirtaş, Prof. Dr. Senayi Dönmez ve akademisyenler katıldı.

Üniversitemiz bünyesine yeni katılan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un elektronik, bilgisayar mühendisliği ve diğer uzman olduğu alanlarda bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak amacı ile toplantı gerçekleştirildi. Üniversitemiz akademisyenleri tarafından üzerinde çalışılan projelerin değerlendirildiği toplantıda Prof. Dr. Koç'un fikirleri ve katkıları alındı. Değerlendirilen projeler kapsamında yurt içi ve yurt dışında konu ile ilgili araştırmalar ele alınarak çalışmaların bundan sonraki yol haritaları belirlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, toplantıda yaptığı konuşmada Üniversitemize çok önemli bir isimin katıldığını ifade etti. Akademisyenlerimizin Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un bilgi ve birikimlerinden yararlanmaları gerektiğini belirten Rektör Alma, bundan sonraki süreçte böyle toplantıların sayısının artarak devam edeceğini vurguladı.

Son olarak Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'un akademisyenlerimizden gelen soruları yanıtlamasının ardından toplantı sona erdi.

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