Prof. Dr. Cengiz Köksal kimdir? Cengiz Köksal hayatı ve biyografisi! Cengiz Köksal'ın uzmanlık alanları!

Kalp kapağı hastalıkları üzerinde yoğunlaşmış bir isim olan Prof. Dr. Cengiz Köksal hakkında detaylar merak edilmekte. Prof. Dr. Cengiz Köksal kimdir? Cengiz Köksal hayatı ve biyografisi! Cengiz Köksal'ın uzmanlık alanları! başlıklarını sizler için derledik.

Prof. Dr. Cengiz Köksal kimdir? sorusunun yanıtı, sağlık sektöründe araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. İşte, Cengiz Köksal hayatı ve biyografisi! Cengiz Köksal'ın uzmanlık alanları!

PROF. DR. CENGİZ KÖKSAL KİMDİR?

?Prof. Dr. Cengiz Köksal, 1998 yılında uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. KÖKSAL, 2017 yılından beri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görev yapmaktadır. Prof. Dr. Cengiz Köksal, 2017 yılından bu yana görevini yürütmektedir.

CENGİZ KÖKSAL HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Afyon'da doğan Prof. Dr. Cengiz Köksal ilkokul eğitimini Afyon'da tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Özel Darüşşafaka Lisesi'nde dönem 1. olarak tamamladı. İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden 1992 yılında doktor olarak mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Kalp ve damar cerrahisi ihtisasına başladı.1998 yılında ihtisasını tamamladıktan sonra 1999-2000 yılları arasında askerlik görevini Şırnak Askeri Hastanesinde tamamladı. 2001-2007 yılları arasında Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları hastanesinde kalp cerrahisi kliniği kuruluş çalışmalarına katıldı ve2005 yılında kalp ve damar cerrahisinde doçentlik ünvanı aldı. 2007 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı. 2009 yılında aynı hastaneye kalp ve damar cerrahisi kliniğinde şef yardımcısı olarak atandı. 2011 yılında eğitim görevlisi olan Prof. Dr. Cengiz Köksal 2017 yılına kadar 2000'nin üzerinde açık kalp ve damar ameliyatı yaptı. 2016-2017 yıllarında aynı hastanede kalp ve damar cerrahisi kliniğinde eğitim sorumlusu olarak görev yaptı. 2017 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesine Profesör olarak atandı. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bezmialem Dragos Hastanesinde çalışmaktadır.

Prof. Dr. Cengiz Köksal 2012 yılında AB'nin Leonardo da Vinci bursunu kazanarak Portekiz'de çalışmıştır. Özellikle mitral kapak tamiri, mini kesi ile mitral kapak tamiri, göğüs kafesini açmadan mitral kapak tamiri üzerine eğitim almak üzere 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarında İsrail, Portekiz, İngiltere, İtalya, Almanya'da konunun ustaları ile çalışmış ve eğitim almıştır. 2012-2013 yıllarında "kapak tamir atölyesi" adı altında 2 tane uluslararası toplantı düzenlemiştir. Kalbi durdurmadan ve kalp-akciğer makinasına bağlamadan yapılan mitral kapak tamirinde Türkiye'de tek eğitim veren ve yapan kişi konumundadır.

Prof. Dr. Cengiz Köksal'ın yurtdışı dergilerde yayınlanmış 65 bilimsel makalesi, yurt içinde yayınlanmış 70 makalesi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak 3 kitap bölümü yazmıştır. 2011 yılından itibaren ulusal ve uluslararası toplantılarda mitral kapak tamiri, damar hastalıkları konusunda 40'ın üzerinde konuşma yapmıştır. Halen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğinin başkanlığını yürütmektedir.

CENGİZ KÖKSAL'IN İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI

Koltuk altından küçük kesi ile Mitral kapak tamiri ve kapak değişimi

Kalbi durdurmadan ve kalp-akciğer makinesine bağlamadan mitral kapak tamiri

Atan kalpte mitral kapak tamiri ve kapak değişimi

Aritmi cerrahisi

Küçük kesi ile triküspit kapak tamiri

Aort kapak tamiri hastanın kendi dokusu ile (OZAKİ YÖNTEMİ)

Küçük kesi ile aort kapak değişimi

Karotis arter (Şahdamarı) darlık ameliyatı

Ameliyatsız varis tedavisi

Ameliyatsız anevrizma ve damar tıkanıklığı tedavileri

Yurtdışı Tecrübeleri:

-1997 Cardiothoracic Surgery Clinic, Castle Hil Hospital, Hull, UK (2 months)

-2011 Cardiac Surgery Clinic, University of Coimbra Medical Faculty, Coimbra, Portugal (AB Leonardo Da Vinci Bursu ile) (1 month) (Mitral Kapak Tamir Cerrahisi)

-2012 Cardiac Surgery Clinic, San Raffaele University Medical Faculty, Milan, Italy (1 month) (Mitral Kapak Tamir Cerrahisi)

-2013 Cardiothoracic Surgery Clinic, Papworth Hospital, Cambridge, UK. (1 month) (Mitral Kapak Tamir Cerrahisi)

-2014 Cardiacvascular Surgery Center Bad Neustadt, Bad Neustadt, Germany (1 month) (Min. İnv. Mitral Kapak Tamir Cerrahisi)

-2015 Cardiacvascular Surgery Center Bad Neustadt, Bad Neustadt, Germany (1 month) (Min. İnv. Mitral Kapak Tamir Cerrahisi)