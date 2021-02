Prof. Dr. Celalettin Kocatürk kimdir? Show Tv Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler konuğu: Prof. Dr. Celalettin Kocatürk kimdir, kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk kimdir? Show Tv Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler konuğu: Prof. Dr. Celalettin Kocatürk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Celalettin Kocatürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. CELALETTİN KOCATÜRK KİMDİR?

17 Mayıs1947 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1989 yılında mezun oldu.

Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH'inde yüksek lisans ve doçentlik eğitimini tamamlamıştır. Halen İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaktadır.

Projelerde Yaptığı Görevler:

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 9.Ulusal Kongresi, Kongre Başkanlığı

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği 8.Ulusal Kongresi, Kongre Sekreterliği

Yurt içi ve Yurtdışı Kongrelerde 38 kez seminer/konferans

19 kongrede oturum başkanlığı

7 kez Kongre Kurs direktörlüğü

6 kez Ulusal Kongre düzenleme kurulu üyeliği

10 Bilimsel Dergide hakemlik (4 yurt dışı, 6 yurt içi)

İdari Görevler:

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı (İstinye Üniversitesi)

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Başkanı

Başhekimlik ve Hastane Yöneticiliği (Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı (Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

Etik Kurul Başkanlığı (Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

Göğüs Cerrahisi Eğitim Sorumlusu (Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

Göğüs Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu (Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği (TGCD)

Türk Toraks Derneği (TTD)

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD)

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD)

Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği (KEPAN)

European Respiratory Society (ERS)

European Society of Thoracic Surgeons (ESTS)

The European Society For Clinical and Metabolism (ESPEN)

Ödüller:

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, 10.Ulusal Yıllık Kongresi. Sözlü Bildiri 1.'lik Ödülü (2019)

Türk Toraks Derneği 21.Ulusal Kongresi, Sözlü Bildiri 1.'lik Ödülü (2018)

TÜSAD 39. Ulusal Kongresi'nde Sözlü Bildiri 1.'lik Ödülü (2017)

Tu¨rk Toraks Dernegˆi 17. yıllık kongresi, En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü (2013)

Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi Poster 3.'lük Ödülü (2012)

Ulusal Patoloji 20.Yıllık Kongresi, Sözel Bildiri 1.'lik Ödülü (2010)

Türk Toraks Derneği 13.Yıllık Kongresi, Prof.Dr. Göksel Kalaycı 1.'lik Ödülü (2010)

Türk Toraks Derneği 11.Yıllık Kongresi Tartışmalı Poster 2.'lik Ödülü (2008)

Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi Tartışmalı Poster 2.'lik Ödülü (2006)

İstanbul Valiliği Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2010)

İstanbul Valiliği Takdirname Belgesi (2009)

İstanbul Valiliği Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2009)

Adıyaman Valiliği Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2002)