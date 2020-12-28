Prof. Dr. Aydal: "Üniversite mezunlarında suç işleme oranı artıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Aydal: "Üniversite mezunlarında suç işleme oranı artıyor"

28.12.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 23:21
Prof. Dr. Aydal:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, üniversite ve lise mezunlarının suç işleme oranının arttığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, üniversite ve lise mezunlarının suç işleme oranının arttığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal yaptığı yazılı açıklamada, "TÜİK verilerine göre üniversite ve lise mezunu olup suç işleyen kişilerin oranının toplamının bütün suçlular içinde yüzde 30 seviyesine ulaşması vahim bir durumdur" dedi.

Prof. Dr. Aydal, TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre üniversite mezunu suçlu sayısı en çok artan illerin sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Konya, Ankara, Adana, Bursa, Kayseri ve Muğla olduğunu belirterek, nüfusa oran göz önüne alındığında sıranın değiştiğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Hatice Şendil Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Fırat Aydınus Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Aydal: "Üniversite mezunlarında suç işleme oranı artıyor" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 23:23:42. #1.14#
title