Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kaç yaşında? Nerelidir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir?
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Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kaç yaşında? Nerelidir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir?

09.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:39
Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kaç yaşında? Nerelidir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir?

Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kaç yaşında? Nerelidir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2000'de tamamladı. 1998-1999'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yandal ihtisasını 2002'de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti. 2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara kaç yaşında? Nerelidir? Prof. Dr. Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir?

EĞİTİM HAYATI

Lise

Ankara Lisesi 1987

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994

Yüksek Öğrenim

Y.Lisans/ Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2000

Doktora/ Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 2002

Yabancı Dil İngilizce

Uzmanık alanları: Fungal enfeksiyonlar, immunkompremize ve nötropenik hastalarda gelişen enfeksiyonlar, probiyotikler, aşılardır.

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