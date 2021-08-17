Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Ateş Kara biyografisi!
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Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Ateş Kara biyografisi!

Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Ateş Kara biyografisi!
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara aşı ve delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine Ateş Kara'nın hayatı merak edildi. Bugün FOX TV Çağla ile Yeni Bir Gün programına konuk olan Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ateş Kara mesleği nedir? Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir?

Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2000'de tamamlamıştır. Peki, Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ateş Kara mesleği nedir? Ateş Kara hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

PROF. DR. ATEŞ KARA KİMDİR?

Prof. Dr. Ateş Kara , Ankara Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng)'ni bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini 2000'de tamamladı. 1998-1999'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başasistanlığı yaptı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde çocuk enfeksiyon hastalıkları yan dal ihtisasını 2002'de bitirdikten sonra aynı ünitede çalışmaya devam etti.

2004 yılında pediatri doçenti, 2010 yılında profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim üyesi olan Dr. Ateş Kara, halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini de yürütmektedir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında farklı danışmanlık görevleride bulunmaktadır.

Lise;

Ankara Lisesi 1987

Lisans;

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yüksek Öğrenim;

Y.Lisans/ Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2000

Doktora/ Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 2002

Yabancı Dil İngilizce

Uzmanık alanları: fungal enfeksiyonlar, immunkompremize ve nötropenik hastalarda gelişen enfeksiyonlar, probiyotikler, aşılar

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Prof. Dr. Ateş Kara kimdir? Ateş Kara kaç yaşında, nereli? Ateş Kara biyografisi! - Haberler
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