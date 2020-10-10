Prof. Dr. Ali Avcu kimdir? Nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Ali Avcu biyografisi ve hayatı hakkında bilgiler

Prof. Dr. Ali Avcu merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Pelin Çift ile gündem ötesi programına katılan Prof. Dr. Ali Avcu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir? Tüm cevaplar haberimizde...

Pelin Çift ile gündem ötesi programına katılan Prof. Dr. Ali Avcu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Peki Ali Avcu kimdir, nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

PROF. DR. ALİ AVCU KİMDİR?

Ali AVCU (Doç. Dr.) Lisans (1999) ve Yüksek Lisans (2002) derecelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesinden; Doktora (2009) derecesini ise Ankara Üniversitesinden almıştır.1999-2002 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2002-2018 yılları arasında ise Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Elemanı olarak çalışmış olan Ali Avcu, YÖK kanununun 35. maddesine istinaden görevlendirmeyle 2003-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesinde görev yapmıştır. 2018 yılı Ağustos ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında görev yapmaya başlamıştır. Avcu'nun, İslam Mezhepleri, İmamiye, Bâtınîlik, İsmaililik, Karmatîlik, Din-Kültür İlişkisi, Bâtınîlik-Terör ilişkisi, Tasavvuf-Bâtınîlik ilişkisi gibi konularda yayınlanmış kitap, makale, bildiri ve çeviri çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ali Avcu İslam'da Bâtınîlik ve İsmailîlik konularındaki çalışmalarıyla tanınan bir akademisyen. Bâtınîlik ve İsmailîlik konularında çalışmalar yapmaktadır. Bâtınîlik-terör ve mehdîlik-terör ilişkisi üzerine kafa yoran az sayıdaki akademisyenden birisidir. İslâm düşüncesine İslam öncesi dini-felsefi akımların etkileri konusunda araştırmalar yapmaktadır. Bâtınîlik-Tasavvuf, Bâtınîlik-Alevîlik ilişkisi konularında özgün sonuçlar içeren çalışmalar planlamaktadır. Din-Mezhep , din-yorum ilişkisi gibi konularda özgün yaklaşımlar geliştirmek için çalışmaktadır.

Kaynak : asbu.edu.tr