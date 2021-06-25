Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı

İlk Türk atom mühendisi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, vefatının 13. yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı.

İlk Türk atom mühendisi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, vefatının 13. yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliği, Özemre'nin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Özemre'nin eşi ile kızının yanı sıra sevenleri katıldı.

Hilmi Türkmen'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan etkinlikte, Ahmet Yüksel Özemre'ye kabri başında dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Özemre'nin bir Üsküdar sevdalısı olduğunu belirterek, "250 senelik Üsküdarlı olduğunu söylerdi. Biz de Üsküdar'la ilgili eserlerinden bir set hazırladık, buraya gelen dostlarımıza hediye edeceğiz inşallah" dedi.

Özemre'nin hiç unutamadığı bir cümlesini aktaran Türkmen, "Özellikle hayatının son dönemlerinde hastalığından ötürü çok rahatsızlıklar yaşadı. Ama hiçbir zaman şikayet etmezdi, 'İyiyim hamdolsun' derdi. Onun kendine has bir bağlaç ifadesi vardı, 'Efendicağızıma söyleyeyim' böyle güzel bir insandı" diye konuştu.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ise Özemre'nin kendisi için çok önemli muhterem bir zat olduğunu ifade ederek merhumun, hayat ve sanat bakış açılarına çok şey kattığını söyledi.

Özemre'den öğrendiği ebru duasını okuyan Barutçugil, duanın kendileri için hayat düsturu olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan "Üsküdar'ın Üç Sırlısı", "Üsküdar Ah Üsküdar", "Hasretini Çektiğim Üsküdar", Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı" ve "Geçmiş Zaman Olur ki" eserlerinin yer aldığı Ahmet Yüksel Özemre Kitap Seti dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref