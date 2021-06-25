Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı

Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

İlk Türk atom mühendisi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, vefatının 13. yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı.

İlk Türk atom mühendisi ve yazar Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, vefatının 13. yılında arkadaşları ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliği, Özemre'nin Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ve Özemre'nin eşi ile kızının yanı sıra sevenleri katıldı.

Hilmi Türkmen'in okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan etkinlikte, Ahmet Yüksel Özemre'ye kabri başında dualar edildi.

Etkinlikte konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Özemre'nin bir Üsküdar sevdalısı olduğunu belirterek, "250 senelik Üsküdarlı olduğunu söylerdi. Biz de Üsküdar'la ilgili eserlerinden bir set hazırladık, buraya gelen dostlarımıza hediye edeceğiz inşallah" dedi.

Özemre'nin hiç unutamadığı bir cümlesini aktaran Türkmen, "Özellikle hayatının son dönemlerinde hastalığından ötürü çok rahatsızlıklar yaşadı. Ama hiçbir zaman şikayet etmezdi, 'İyiyim hamdolsun' derdi. Onun kendine has bir bağlaç ifadesi vardı, 'Efendicağızıma söyleyeyim' böyle güzel bir insandı" diye konuştu.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ise Özemre'nin kendisi için çok önemli muhterem bir zat olduğunu ifade ederek merhumun, hayat ve sanat bakış açılarına çok şey kattığını söyledi.

Özemre'den öğrendiği ebru duasını okuyan Barutçugil, duanın kendileri için hayat düsturu olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan "Üsküdar'ın Üç Sırlısı", "Üsküdar Ah Üsküdar", "Hasretini Çektiğim Üsküdar", Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı" ve "Geçmiş Zaman Olur ki" eserlerinin yer aldığı Ahmet Yüksel Özemre Kitap Seti dağıtıldı.

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Lütfü Türkkan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Brad Pitt Hülya Avşar Halit Ergenç Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre vefatının 13. yılında kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 20:08:26. #1.14#

title