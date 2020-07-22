Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" sözleri ile gündem olan Türk Tarih Kurumu Başkanı, istifa etti.

Sosyal medyayı sallayan sözleri ile gündem olan Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Yaramış "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI, İSTİFA ETTİ.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış Afyonkarahisar'da düzenlenen bir panelde FETÖ'cülerle ilgili skandal bir öneriye imza atarak darbe teşebbüsünde bulunanların topluma kazandırılması gerektiğini dile getirdi. Yaramış tepki çeken sözleri sonrası özür dilemiş ve "Çok pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Şu an görevimin başındayım ama Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim" ifadelerini kullanmıştı. Yaramış, bugün görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU

Yaramış, günler önce yaptığı konuşmada, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadeleri için özür dileyen Yaramış, "14 Temmuz 2020 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığım konuşma üzerine yapılan binaen bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. Bahsi geçen konuşmamda da ifade ettiğim gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETO ihanetine karşı duruşum açık ve nettir. Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı avın ifadeler, kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayri meşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim" ifadelerini kullanmıştı.