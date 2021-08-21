Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı Van Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı

İSTANBUL - Van Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği törenle anıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 2019 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Zeytinburnu ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yrd. Ahmet Misbah Demircan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Prof. Dr. Haluk Dursun kızı Nilay Dursun ve çok sayıda heyet katıldı. Törende Prof. Dr. Haluk Dursun için hazırlanan belgesel izlendi. Belgesel izledikten sonra Başkan Arısoy Gülşen Dursun'a çiçek takdimi yaptı.

"Belgesele ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz"

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu akşam Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezimizde Merhum hocamız Ahmet Haluk Dursun ile ilgili yapılmış belgeselin ilk gösterimini yapacağız. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak bu ilk belgeselin galasına ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duruyoruz. 2004 yılından itibaren tanışan bir süre mesai arkadaşlığı yaptığımız Kıymetli hocamıza Allahtan rahmet diliyorum. Belgeselin yapılmasında emeği geçen yapımcısından yönetmenine herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca belgeseli destekleyen kurum ve kuruluşlarına yöneticilerine teşekkür ediyorum. Üzerimizde emeği olan bir hocamızdı. Nitekim en son vefatı da böyle bir gaye için gençlerle buluştuktan sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Aslında ölümü yaşantısını ortaya koyan bir ölüm oldu" şeklinde konuştu.

"Babasının kızı olarak aslında benim için yeterli, değil"

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kızı Nilay Dursun "Dolayısıyla ben de bu belgesele danışmanlık yaptım diyebilirim. Hatıraları, hikayeleri, özgeçmişi bilgileri yanı sıra yakın dostları ve öğrencileriyle röportaj yapıldı. Babasının kızı olarak aslında benim için yeterli değil. Özellikle hayatında bu kadar iş sığdırmış. Bu kadar insana öğretmenlik yapmış insanı hayatını anlatmak gerçekten zor. Umarım izleyen herkeste beğenir. Farklı projelerle onun öğretileni devam ettirmek elimizden gelen her şeyi yaparız. Bir kitap projemiz var yakın zamanda iki kitap üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı
Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Zeytinburnu'nda törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba

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