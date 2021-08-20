Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'deki mezarı başında dualarla anıldı
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Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'deki mezarı başında dualarla anıldı

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'deki mezarı başında dualarla anıldı
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

İki yıl önce Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İki yıl önce Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dursun için Yukarı Hereke'de bulunan mezarı başında anma programı gerçekleştirildi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke'nin yetiştirdiği değerli insanlardan Prof. Dr. Dursun'u ölümünün ikinci yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Hem kentimiz hem de ülkemiz için büyük kayıptır." ifadesini kullandı.

Anma programına, aile yakınları ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Kocaeli'deki mezarı başında dualarla anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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