Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım
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Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım

19.10.2020 18:26 | Son Güncelleme: 19.10.2020 18:53

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şehirler arası seyahatle ilgili olarak uyarılarda bulundu. "Devletin araya girmesi lazım" diyen Ceyhan, "HES'te kayıtlı olmayan, tanısı konmamış kişiler rahatlıkla dolaşıp yayıyorlar" ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Haber Global yayınında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Vakaların sadece yüzde 10'unun belirti verdiğini söyleyen Ceyhan, "En iyi şekilde test yapan ülkelerde bile bu bildirdikleri rakamın 10 katı kadar vaka olduğunu da biliyoruz. Siz bütün ülkeyi taramadığınız sürece en fazla 10'da birini yakalayabilirsiniz. Bu ikisini üst üste koyunca şu anda vaka sayısının çok yüksek olduğu bir dönem yaşıyoruz. İş yerinde, AVM'de, restoranda en az birkaç virüs taşıyan insan ile karşılaşacaksınız. Aynı şey okullar için de geçerli, onun için tedbirler bu kadar önemli." dedi.

"BU TÜM TÜRKİYE'NİN BERABER YÜRÜTMESİ GEREK BİR SAVAŞ"

Ceyhan, sözlerinin devamında şunları söyledi: Bütün insanlar, yüzde yüz maske taksa, mesafe kuralına uysa, zaten başka tedbire gerek yok. Devletin araya girmesi lazım. Mutlaka devlet de bazı tedbirler alıyor. Siz de o tedbirlere uymak için çaba sarf ediyorsunuz. Artık bu iş Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi belli bölgede bir savaş değil, Türkiye'nin bütün köyünden kasabasına kadar ülke safında yürütülmesi gereken bir savaş var.

"VAKALAR ŞEHİRLER ARASI DOLAŞIMI AÇINCA KONTROLSÜZ ŞEKİLDE YAYILDI"

İstanbul'da alınan önlemlerle vaka sayısı 1000'lere kadar indirildi. Arkasından şehirler arası dolaşımı açınca kontrolsüz bir şekilde, bütün ülkeye yayıldı. Hala kontrolü mümkün olmayan bir noktada değiliz. Bazı önlemler alınabilir. Bütün Türkiye'de kademeli mesai uygulayacaksınız, özel sektöre de uygulayacaksınız. Şehirler arası ulaşımı da kontrol altına alacaksınız.

"HES'E GÜVENEREK HER ŞEY OLMAZ"

HES'e güvenerek her şey olmaz. HES'te kayıtlı olmayan, tanısı konmamış kişiler rahatlıkla dolaşıp yayıyorlar. Aslında çok zor değil bunları yapmak. Yeter ki bir irade konulsun ortaya ve halk ve bütün tedbirlerin alındığı güvencesi ile kendi üzerine düşeni yapabilir."

Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım

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Haber Yorumları (8)
SELAM: Miletin aklını başka yerlere çekmeye yönelmişler hastalığa çare edemiyorlar laf kalabalığı yapiliyor
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BATU: Normalleşme dediniz her yeri açtınız durum ortada sonunda okullarıda açtınız olan oldu çocuk taşıyıcı hem çevresine hemde anne ve babasına bulaştırdı bu durum önceden tahmin etmeliydiniz adeta yaptıklarınızla şunu söylüyorsunuz:Ölen ölsün kalan sağlar bizimdir yapmayın herkes evladını sokakta bulmadı bakın şuan babam yoğun bakımda amcam yine öyle onun öğretmen iki çocuğu evde karantinada onun 15 yaşındaki çocuğununda testi pozitif çıktı bilim kurulu adına uygun haraket etmeli aklına eseni yapmaz
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ÖMER: Aylardır toplanıyorsunuz çözüm olarak bunu mu buldunuz? Allah maaşınıza zeval vermesin!
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