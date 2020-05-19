Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?
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Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

Sağlıklı beslenme için önemli bir kaynak olan probiyotikler, insan sağlığı için birçok olumlu etkiye sahip. Probiyotik olan besinleri tüketerek bilinçli ve sağlık beslenme sağlanabilir. Peki, probiyotik içeren besinler nelerdir? İşte probiyotik içeren ebsinler!

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?
19.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:40

Probiyotik yararları, bağırsak sağlığı için en çok araştırılan doğal çözümlerinden biridir. Yıllar boyunca, bilim adamları ve doktorlar, sadece bağırsak için değil, tüm vücut için probiyotiklerin birçok faydasını gözlemlemişlerdir. Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

PROBYOTİK NEDİR?

Probiyotikler bağırsak florasında yer alan iyi bakteri türüdür. Vücuda alınan zararlı bileşenler ve toksiklere karşı sağlığı koruyan probiyotikler, insan sağlığını korumada kritik görevler üstlenmektedir. Probiyotiklerin faydaları.

• Ruhsal hastalıkları iyileştirme

• Sindirim sağlığı

• Cilt sağlığı

• Gıda alerjisinden koruma

• Kan basıncını düşürme

• İdrar yolu enfeksiyonları

• Diyabet

• Karaciğer hastalıkları

• Kilo verme

• Böbrek taşı

• Anti kanser

• Romatod Artrit

PORBİYOTİK VE PREBİYOTİK FARKI

Prebiyotik ve probiyotik birbirinden farklı kavramlardır. Prebiyotik, probiyotikler gibi bakteri değildir. Besinlerde bulunan liftir. Uzmanlar, prebyotiklerin probiytiklerle beraber tüketilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

PREBYOTİK BULUNAN BESİNLER

Kereviz, pırasa, bamya gibi sebzeler; tam tahıllar; ceviz, yağlı tohumlar, fındık, üzüm, zeytin ve elma gibi meyveler ve kurubaklagiller prebiyotik açısından zengin besinlerdir.

PROBİYOTİK BULUNAN BESİNLER

Probiyotik bulunan besinlerin birçoğu geleneksel mutfak gıdalarında mevcuttur. Temel olarak tüketilen besinlerden probiyeitk almak mümkündür. Örneğin turşu probiyotik olan bir besindir.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

YOĞURT

Mutfakların vazgeçilmezlerinden olan yoğurt da zengin bir probiyotik kaynağıdır. Kefir ve üt de yoğurt gibi probiyotik bulunan besinlerdendir.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

TARHANA

Mutfakta rahatça bulunan besinlerden olan tarhanada probiyotik vardır. Tarhanada bulunan probiyotik alımını artırmak için tarhanaya elma sirkesi eklemek yeterli olacaktır.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

ŞALGAM

Geleneksel besinlerden olan şalgam suyunda probiyotik vardır. Bir başka gelenekse besin olan bozada da probiyotik vardır.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

KİMCHİ

Bir turşu yürü olan kimchi Kore mutfağından gelen bir lezzettir. Karışık sebzelerden oluşmaktadır.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

NATTO

Bağışıklık sistemini destekleyici etkisi olan natto, bir tür soya fasulyesi yemeğidir.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

KVASS

Doğu Avrupa'da yaygın olarak tüketilen kvass, karışık sebzelerden yapılan bir içecektir.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

MİSO

Geleneksel Japonbesinlerinden olan miso, sindirim düzenleyici etkiye sahiptir. Sebzelerden yapılan bir çorba olan miso, probiyotik bakımından zengindir.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

KOMBU ÇAYI

2000 yıllık bir mazisi olan kombu çayı, sindirim sistemini destekleyici ve karaciğer detoksifikasyonu etkisi olan önemli bir probiyotik deposudur.

Probiyotik içeren besinler nelerdir? Hangi besinlerde probiyotik var?

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