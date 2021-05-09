Pro Elite League Hafta 12 Puan Durumu paylaşıldı!
İlk sıralar arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor!
Pro Elite League Hafta 12 Puan durumu paylaşıldı. 12 hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu son halini aldı. Nefes kesen maçlar boyunca izleyiciler bir an olsun bile yerinde duramadı.
12. haftanın puan durumu şu şekilde:
Sivasspor Espor 30 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan
Futbolist 23 Puan
Team Aurora 21 Puan
İstanbul Başakşehir Espor 20 Puan
Karagümrük Espor 19 Puan
Göztepe Gaming 18 Puan
Eskişehirspor Espor 18 Puan
52 Orduspor FK 18 Puan
Altay Espor 16 Puan
Gaziantep FK Espor 16 Puan
Digital Stars Esports 11 Puan
Adanaspor Espor 10 Puan
Kasımpaşa Espor 9 Puan
Bilgi Espor 7 Puan
Önümüzdeki haftanın fikstürü ise kısa bir süre içinde PEL sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Maçları "Pro Elite League TV" Twitch kanalından izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için .
Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!
Kaynak: Playerbros