Pro Elite League Hafta 12 Puan Durumu paylaşıldı!
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Pro Elite League Hafta 12 Puan Durumu paylaşıldı!

Pro Elite League Hafta 12 Puan Durumu paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlk sıralar arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor!

Pro Elite League Hafta 12 Puan durumu paylaşıldı. 12 hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte puan durumu son halini aldı. Nefes kesen maçlar boyunca izleyiciler bir an olsun bile yerinde duramadı.

12. haftanın puan durumu şu şekilde:

Sivasspor Espor 30 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 27 Puan

Futbolist 23 Puan

Team Aurora 21 Puan

İstanbul Başakşehir Espor 20 Puan

Karagümrük Espor 19 Puan

Göztepe Gaming 18 Puan

Eskişehirspor Espor 18 Puan

52 Orduspor FK 18 Puan

Altay Espor 16 Puan

Gaziantep FK Espor 16 Puan

Digital Stars Esports 11 Puan

Adanaspor Espor 10 Puan

Kasımpaşa Espor 9 Puan

Bilgi Espor 7 Puan

Önümüzdeki haftanın fikstürü ise kısa bir süre içinde PEL sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak. Maçları "Pro Elite League TV" Twitch kanalından izleyebilirsiniz. Hızlıca kanala gitmek için .

Playerbros ekibi olarak ligdeki tüm takımlara başarılar diliyoruz, şans sizinle olsun!

Kaynak: Playerbros

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