Pro Elite League Hafta 10 Gol ve Asist Krallığı yayımlandı!
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Pro Elite League Hafta 10 Gol ve Asist Krallığı yayımlandı!

Pro Elite League Hafta 10 Gol ve Asist Krallığı yayımlandı!
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Gol ve Asist krallığında kıyasıya mücadele devam ediyor.

Pro Elite League Hafta 10 Gol ve Asist Krallığı'nda rekabet hız kesmeden devam ediyor. Listeye göz attığımızda ise oyuncular arası farkların çok az olduğunu görüyoruz. Hadi birlikte bu listelere göz atalım:

Pro Elite League Hafta 10 Gol Krallığı

Yunus Yigin 10 Gol (Sivasspor Espor)

Osman Türk 5 Gol (Sivasspor Espor)

Almir Yavuz 5 Gol (Başakşehir Espor)

Yiğit Öztürk 4 Gol (1907 Fenerbahçe Espor)

Eren Yapan 4 Gol (Eskişehirspor Espor)

Pro Elite League Hafta 10 Asist Krallığı

Melih Sarılar 6 Asist (1907 Fenerbahçe Espor)

Emra Ulaş 5 Asist (Sivasspor Espor)

Yiğit Öztürk 4 Asist (1907 Fenerbahçe Espor)

Arda Bacak 4 Asist (Orduspor Espor)

Oğuzhan Gergin 4 Asist (Futbolist)

İki listeye göz attığımızda Sivasspor Espor'un 3 farklı oyuncuyla listeye girdiğini görüyoruz. En yakın takipçisi ise 2 farklı oyuncu ile 1907 Fenerbahçe Espor. Acaba Hafta 11'de gol ve asist krallıklarında bir değişiklik olacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Playerbros

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