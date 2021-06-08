Prince of Persia: The Sands of Time Remake E3 2021'de gösterilmeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prince of Persia: The Sands of Time Remake E3 2021'de gösterilmeyecek

Prince of Persia: The Sands of Time Remake E3 2021'de gösterilmeyecek
Playerbros - Haberler | Gamegar

Son gelen duyuru ile birlikte çıkış tarihi 2022 olarak belirtildi

2003 yılında oyun dünyasında büyük ses getiren Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapılacağı Ubisoft tarafından duyurulmuştu. Ardından yayınlanan oynanış videosu ile birlikte oyunseverlerden ciddi tepki almıştı. Çünkü oyunun grafikleri yeterli derecede iyileştirilmemiş ve mekanik anlamda farklılık sunmamıştı.

12 Haziran'da etkinliği bünyesinde sunum yapacak olan Ubisoft'un, oyunun geliştirici ekibi tarafından yapılan açıklamanın ardından Prince of Persia hakkında detay paylaşmayacağı kesinleşti. Oyunun bir önceki gösteriminde alınan tepkilerin ardından şirketin temkinli davrandığını söyleyebiliriz. İşte açıklama:

'Oyunumuzu gelecek yıl yayınlamak için büyük ilerleme kaydediyoruz fakat şuanlık ek bilgi vermek için hazır değiliz. Hazır olduğumuz en yakın zamanda duyurusunu paylaşacağız. O zamana kadar bu yolculukta bize olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sabır için minnettar olduğumuzu belirtmek istedik. Daha fazla şeyi sizlerle paylaşacağımız anı bekliyoruz.'

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prince of Persia: The Sands of Time Remake E3 2021'de gösterilmeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 02:28:22. #1.14#

title