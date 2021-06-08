Prince of Persia: The Sands of Time Remake E3 2021'de gösterilmeyecek

Son gelen duyuru ile birlikte çıkış tarihi 2022 olarak belirtildi

2003 yılında oyun dünyasında büyük ses getiren Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapılacağı Ubisoft tarafından duyurulmuştu. Ardından yayınlanan oynanış videosu ile birlikte oyunseverlerden ciddi tepki almıştı. Çünkü oyunun grafikleri yeterli derecede iyileştirilmemiş ve mekanik anlamda farklılık sunmamıştı.

12 Haziran'da etkinliği bünyesinde sunum yapacak olan Ubisoft'un, oyunun geliştirici ekibi tarafından yapılan açıklamanın ardından Prince of Persia hakkında detay paylaşmayacağı kesinleşti. Oyunun bir önceki gösteriminde alınan tepkilerin ardından şirketin temkinli davrandığını söyleyebiliriz. İşte açıklama:

'Oyunumuzu gelecek yıl yayınlamak için büyük ilerleme kaydediyoruz fakat şuanlık ek bilgi vermek için hazır değiliz. Hazır olduğumuz en yakın zamanda duyurusunu paylaşacağız. O zamana kadar bu yolculukta bize olan desteğiniz ve gösterdiğiniz sabır için minnettar olduğumuzu belirtmek istedik. Daha fazla şeyi sizlerle paylaşacağımız anı bekliyoruz.'

Kaynak: Playerbros