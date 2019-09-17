Prenses Diana'dan ünlü yayıncıya yüz kızartan soru: Göğüslerim çok mu küçük?

17.09.2019 14:27

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Galler prensesi Diana ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Vogue dergisinin yayıncısı Nicholas Coleridge, "The Glossy Years" (Parlak Yıllar) adıyla kaleme aldığı anılarında Prenses Diana ile ilgili ilginç bir anısı anlattı.

ÜSTSÜZ FOTOĞRAFI YAYINLANMIŞTI

Coleridge, 1996 yılında Diana'nın 'The Daily Mirror' gazetesinde üstsüz fotoğrafının yayınlanmasından birkaç gün sonra Prenses'le öğle yemeği yediğini öne sürdü.

PRENS WILLIAM ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Coleridge'e göre; Galler Prensesi Diana'nın o dönemde 14 yaşında olan oğlu Prens William, annesinin İspanya tatilinde çekilen üstsüz fotoğrafı nedeniyle okulda zor günler geçirdi.

GÖĞÜSLERİNİN KÜÇÜKLÜĞÜ İLE DALGA GEÇTİKLERİNİ SÖYLEDİ

İngiliz yayıncı, William'ın fotoğrafın yayınlanmasının ardından annesini arayıp göğüslerinin boyutu nedeniyle arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söylediğini aktardı.

"SENCE GÖĞÜSLERİM ÇOK MU KÜÇÜK"

Ünlü yayıncı, yemekte aralarında geçtiğini iddia ettiği konuşmayı şöyle aktardı : "Nicholas, sana bir şey sorabilir miyim? Lütfen dürüst ol. Daily Mirror'daki fotoğrafımı gördün mü? Hani şu üstsüz olanı? O (Prens William) çok üzgündü. Bazı arkadaşlarının göğüslerinin çok küçük olduğunu söyleyerek onunla alay ettiğini söyledi. Sence göğüslerim çok mu küçük?" "Pancar gibi kızaran" Coleridge'in yanıtı ise "Mükemmeller, hiç endişe etme" olmuş.