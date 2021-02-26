Prens Philip öldü mü? İngiltere'de Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu ne? Prens

Kraliçe 2. Elizabeth'in 99 yaşındaki eşi Prens Philip'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Prens Philip öldü mü? İngiltere'de Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip öldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu ne? Prens Philip kimdir?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip, geçtiğimiz hafta kendisini iyi hissetmemesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altındaki Prens Philip hakkında son yapılan açıklamada, enfeksiyon kaptığı bildirildi. Philip'in iyi olduğu ancak gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi. Vatandaşlar, Prens Philip öldü mü? İngiltere'de Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philipöldü mü? Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu ne? Prens Philip kimdir? merak ediyor.

PRENS PHİLİP ÖLDÜ MÜ? İNGİLTERE'DE KRALİÇE ELİZABETH EŞİ PRENS PHİLİPÖLDÜ MÜ?

Kraliyet Ailesi tarafından endişeli bekleyiş sürerken, sağlık sorunu ve yaşı dolayısıyla Philip'in, yakın zamanda öleceği konuşulmaya başlandı. Kraliyet Ailesi de Prens Philip'ten alacakları ölüm haberine karşı ölüm planını hazırladı.

Operasyon Fort Bridge adı verilen plana göre, ölüm senaryosu çeşitli adımlarla izlenecek. Buna göre, ölüm haberi ilk olarak Buckingham Sarayı tarafından resmi yayın kuruluşu olan BBC'den duyurulacak. Ölüm gün içinde gerçekleşirse ertesi gün sabah saat 08.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak ölüm gece yarısından sonra gerçekleşirse haberin duyurulması için bir sonraki gün saat 08.00 beklenecek.

KRALİÇE 2. ELİZABETH'İN KOCASI PRENS PHİLİP'İN ÖLÜM SENARYOSU NE?

Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosuna göre, ölümünün ardından ülkede 8 gün boyunca ulusal yas ilan edilecek olup, Buckingham Saray'ı hariç tüm bayraklar yarıya indirilecek. Kraliyet'in yas süresi 30 gün olacak. Bu süre içinde devlet işleriyle ilgilenmeyecek olan Kraliçe II. Elizabeth, kendi yerine vekil atama hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isterse tahttan tamamen çekilebilecek.

Ayrıca ölüm haberini duyuracak olan spiker ve muhabirlere siyah giyme zorunluluğu getirilecek. Ticari radyo istasyonları da yas ilanına geçecek. Prens Philip, Kraliyet üyelerinin aksine Westminster Abbey ya da Saint James Sarayı'na değil, Windsor Kalesi'ne defnedilecek. Defin işlemi de resmi ve halk arasında yapılacak tüm törenlerin ardından sonra gerçekleşecek.

PRENS PHİLİP KİMDİR?

Philip Mountbatten 10 Haziran 1921 doğumludur. Edinburgh Dükü, Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth'in eşidir. Doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmiştir. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunmaktadır.

Philip, 20 Kasım 1947'de kral VI. George'un kızı II. Elizabeth ile evlenmiştir. Kraliçe, unvanını babasından aldığı için Philip "kral" unvanını taşımamaktadır.

O doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi. Ancak Yunanistan'da ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti.[1][2] Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı.

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi. Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı. 1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırdı. Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı. Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.