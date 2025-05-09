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Prens 3. sezon hangi kanalda, hangi platformda?

Prens 3. sezon hangi kanalda, hangi platformda?
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Daha önce BluTV'de yayınlanan dizi, artık yeni platformunda izleyicilere sunuluyor. Yeni sezonuyla Osmanlı dönemine uzanan maceralar, hem eski hayranları hem de yeni izleyiciler için büyük ilgi görüyor. Prens 3. sezon nasıl izlenir ve resmi izleme linki nerede? Peki, Prens 3. sezon hangi kanalda, hangi platformda?

Komedi, tarih ve hiciv türlerini bir araya getiren Prens dizisi, 3. sezonuyla ekranlara geri döndü. Prens 3. sezon hangi kanalda, hangi platformda?

PRENS 3. SEZON KONUSU NEDİR?

Bu sezonun teması "Kadınlar Çağı". Hikâye, başkarakterin Osmanlı İmparatorluğu dönemine ışınlanmasıyla devam ediyor. Komedi unsurlarıyla güçlendirilmiş senaryo, tarihî göndermelerle dikkat çekiyor. 3. sezonun oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Binnur Kaya ve Tansu Biçer gibi güçlü isimler yer alıyor.

Prens 3. sezon hangi kanalda, hangi platformda?

PRENS 3. SEZON HANGİ PLATFORMDA?

Prens dizisinin 3. sezonu, Max Türkiye dijital platformunda yayınlanmaya başladı. Önceki sezonlarda BluTV'de yer alan dizi, Max çatısı altında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin tüm yeni bölümleri bu platform üzerinden HD kalitede erişilebilir.

PRENS 3. SEZON NASIL İZLENİR?

Prens 3. sezon tüm bölümler, platforma üyelik oluşturarak izlenebiliyor. Şifresiz ve ücretsiz izleme seçenekleri yalnızca kampanya dönemlerinde sunuluyor. Max Türkiye, belirli dönemlerde yeni üyelere ücretsiz deneme fırsatı sağlayabiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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