#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
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#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?

#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
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Sosyal medyada trend olan #PrayForTurkey tagı vatandaşların merak konusu oldu. 1 milyondan fazlka tweet atılan #PrayForTurkey tagının anlamı araştırılıyor. Peki, #PrayForTurkey anlamı ne? #PrayForTurkey ne demek?

1 milyon tweet atılan #PrayForTurkey ne ndemek? Tagı sosyal medyada gündem oldu. Anlamı araştırılan #PrayForTurkey hakkında detaylar merak edildi. Peki, #PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?

#PRAYFORTURKEY NE DEMEK?

#PrayForTurkey: "Türkiye için dua" anlamına gelmektedir.

#PrayForTurkey tagı yangından zarar gören bölgeler için dünyadan dua isteği içeren mesajları içeriyor.

#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
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