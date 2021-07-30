#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?

Sosyal medyada trend olan #PrayForTurkey tagı vatandaşların merak konusu oldu. 1 milyondan fazlka tweet atılan #PrayForTurkey tagının anlamı araştırılıyor. Peki, #PrayForTurkey anlamı ne? #PrayForTurkey ne demek?