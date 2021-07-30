#PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
Sosyal medyada trend olan #PrayForTurkey tagı vatandaşların merak konusu oldu. 1 milyondan fazlka tweet atılan #PrayForTurkey tagının anlamı araştırılıyor. Peki, #PrayForTurkey anlamı ne? #PrayForTurkey ne demek?
1 milyon tweet atılan #PrayForTurkey ne ndemek? Tagı sosyal medyada gündem oldu. Anlamı araştırılan #PrayForTurkey hakkında detaylar merak edildi. Peki, #PrayForTurkey ne demek? #PrayForTurkey anlamı ne?
#PRAYFORTURKEY NE DEMEK?
#PrayForTurkey: "Türkiye için dua" anlamına gelmektedir.
#PrayForTurkey tagı yangından zarar gören bölgeler için dünyadan dua isteği içeren mesajları içeriyor.