'Pozitif Günler' Bursa ve Mersin'deki ödül törenleri ile sona erdi

18.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:51

Bir sosyal sorumluluk hareketi olan Pozitif Günler projesinin üçüncüsü bu yıl 12 Kasım-15 Aralık tarihlerinde CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi ve Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Gerçekleşen ödül törenlerinde en pozitif şarkı, resim ve fikir dallarında dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi.



İyi niyetli, sosyal sorumluluk duygusunu pekiştiren olumlu paylaşımların çoğalması hedefiyle 12 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Pozitif Günler projesi, pozitif bir toplumda yaşamanın ve daha duyarlı bireyler olmanın önemini bir kez daha vurgulayarak sona erdi. CEFIC'in ana sponsorluğunda gerçekleşen 'Pozitif Günler' projesinin kapsamında düzenlenen Pozitif Yarışmalar'ın kazananları, 8 Aralık Pazar günü CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi'nde ve 15 Aralık Pazar günü Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen 'Pozitif Günler Ödül Töreni' ile ödüllerini teslim aldılar. En pozitif fikir, resim ve şarkı olarak üç farklı dalda yarışan yarışmacılar büyük ödüllerin de sahibi oldu.



En pozitif fikir, resim ve şarkı dallarında yapılan yüzlerce başvurunun arasından ödüllerin sahipleri, Pozitif Günler'in resmi sitesinde gerçekleşen halk oylaması ve jüri seçimiyle belirlendi. Halk oylamasına yaklaşık 2 bine yakın kişi katılırken, web sitesine 15 binin üzerinde ziyaretçi ilgi gösterdi.



Ödül törenine öğrencilerin şarkısı damga vurdu



8 Aralık Pazar günü CarrefourSA Bursa Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde en pozitif şarkı, resim ve fikir dallarında dereceye girenlerin ödülleri takdim edildi. Başvuru yapan adaylardan Nilüfer Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, 'Sıfır Atıkla Destek Ver, Sen de Doğa'ya Can Ver' şarkılarıyla hem keyifli anlar yaşattı hem de çevreye duyarlı olmak konusunda önemli dersler verdi.



Pozitif Resim kategorisinde birinciliği Akif Seven kazanırken, ikinci Nilgün Gürler oldu. Şarkı kategorisinde ise birinciliği Bilge Şensoy, ikinciliği ise Erdi Gören kazandı.



Palm City Mersin Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen ve sunuculuğunu Pınar Saklıyan Koçali'nin yaptığı 'Pozitif Günler-Ödül Töreni', 'Hayat Bayram Olsa' şarkısı ile başlangıç yaptı. Üç dalda dereceye giren adaylara ödülleri takdim edildikten ödül töreni sona erdi.



Pozitif Fikir dalında birinci Aslı Dağ, ikinci Ömer Güngör, üçüncü İnci Çevik oldu. Pozitif Resim dalında ise birincilik ödülü Zeynep İrim Özfidan'a verildi. - BURSA

Kaynak: İHA