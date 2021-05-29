Pozantı'da orman yangını (2)
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Pozantı'da orman yangını (2)

Pozantı'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

ORMANI ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDIAdana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangınını çıkarttığı öne sürülen Ahmet A. isimli şüpheli, orman ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

ORMANI ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangınını çıkarttığı öne sürülen Ahmet A. isimli şüpheli, orman ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, yere yatırdığı Ahmet A.'yı kelepçeleyip, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir

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