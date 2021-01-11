Powertürk FM frekansı kaç? Powertürk FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Powertürk FM radyo frekans numarası!
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Powertürk FM frekansı kaç? Powertürk FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Powertürk FM radyo frekans numarası!

11.01.2021 17:56 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:59
Powertürk FM frekansı kaç? Powertürk FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Powertürk FM radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Powertürk FM frekans numarası kaçtır? Powertürk FM şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Powertürk FM frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Powertürk FM şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Powertürk FM frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Powertürk FM frekans numaraları!

POWERTÜRK FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Powertürk FM radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Abant : 95.4

Adana : 94.8

Ankara : 106.9

Antalya : 105.7

Balıkesir : 90.0

Bodrum : 103.7

Bursa : 99.8

Çeşme : 92.9

Diyarbakır : 103.7

Erzurum 88.0

Eskişehir : 99.3

Gaziantep : 91.7

Göcek : 103.7

İstanbul : 99.8

İzmir : 105.0

Kayseri : 95.4

Kocaeli : 99.8

Konya : 103.5

Malatya : 99.7

Mersin : 96.5

Osmaniye : 91.7

Sakarya : 94.0

Samsun : 105.0

Trabzon : 99.0

Türkbükü : 97.7

Yalova : 99.8

Zonguldak : : 102.5

Powertürk FM radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Powertürk FM radyosunu açabilirsiniz.

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