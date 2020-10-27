Power Rangers filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncu kadrosu!

Power Rangers bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Power Rangers filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Power Rangers ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Star TV ekranlarında Power Rangers filmi yayınlanacak. Peki Power Rangers konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

POWER RANGERS FİLMİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Power Rangers filmi bugün (27 Ekim Salı 2020) Star TV ekranlarında saat 20:00 'da yayınlanacaktır. Ayrıca kaçıranlar için bugün 22:30 'da tekrardan yayınlanacaktır. Ayırca film TV'de ilk kez yayınlanacaktır.

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saban'ın Power Rangers filmi, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm dünyanın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir şey haline gelmeleri gereken beş sıradan genci izliyor. Kader tarafından seçilen kahramanlarımız, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar ve çok geç olmadan, Power Rangers olarak bir araya gelecekler.

POWER RANGERS OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott ve Becky G'nin olduğu 'Power Rangers' filminin yönetmen koltuğunda ise Dean Israelite oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Elizabeth Banks ve Bryan Cranston yer alıyor.