'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
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'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da

'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere her yaz dönemi Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde kurulan Potlaç Kadın Emeği Pazarı, uzun bir aradan sonra yeniden Moda'da yerini aldı.

Kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere her yaz dönemi Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi öncülüğünde kurulan Potlaç Kadın Emeği Pazarı, uzun bir aradan sonra yeniden Moda'da yerini aldı. El emeği üretim yapan Potlaçlı kadınların birbirinden güzel ürünleri Kasım ayına kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Kadıköy Belediyesi'nin kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmek üzere 2016 yılında kurduğu ve 2019 yılında kooperatif olan kadın emeği pazarı 'Potlaç' her yaz dönemi Kadıköy Moda Aile Çay Bahçesi'nin arkasındaki alanda kadın emeği pazarı kuruyor. Geçen yaz pandemi nedeniyle kurulamayan Pazar, uzun bir aradan sonra Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle Moda'daki yerini aldı. Potlaç Kadın Emeği Pazarı Kasım ayına kadar, her Cuma, Cumartesi günleri ve 1 Temmuz'dan sonra Pazar günleri de, 11.00 - 19.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Dönüşümlü olarak 35 tezgah kurulacak

Alanda kurulan 35 stantta toplam 300 kadın, dönüşümlü olarak ürünlerini sergileyebilecek. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da kendilerine alan bulabildikleri stantlarda Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de bu sene ilk defa yer alıyor. Potlaç Kadın Emeği Pazarı'nın ziyaretçileri takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, çanta yapımı, bez bebek, oyuncak, kanaviçe, seramik, tahta işleri, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden renkli el emeği ürünlere bu pazarda erişme imkanı bulacak.

110 kadınla başlayan Potlaç, bugün 1300 kadına ulaştı

Potlaç Moda Satış Alanı bireylerin ürünlerini sergiledikleri bir yerden ziyade, kadınların birlikte hareket ettikleri, ürettikleri bir dayanışma ağının parçası. Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle, Potlaç adı altında önce tezgah, sonra da dükkan açan kadınlar bir adım daha atarak 2019 yılında Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kızılderililerin değiş tokuş bayramına verilen isim olan Potlaç'dan esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110 kadınla başlayan proje bugün bin 300 kadına ulaştı. - İSTANBUL

'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da
'Potlaç Kadın Emeği Pazarı' yeniden Moda'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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