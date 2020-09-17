Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Yardım kuruluşu Oxfam International, potansiyel koronavirüs aşı stoğunun yüzde 51'inin, ABD, İngiltere, Avustralya, Hong Kong-Macau, Japonya, İsviçre, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından satın alındığını açıkladı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 946 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 30 milyonun üzerinde insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken yardım kuruluşu Oxfam International, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Oxfam International'ın yayımladığı yeni raporda, potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlasının zengin ülkeler tarafından satın alındığı açıkladı.

DÜNYADAKİ HERKESE YETECEK ÜRETİM KAPASİTESİ YOK

Söz konusu rapor, dünyada 945 bin insanın ölümüne yol açan hastalığı durdurmak için zorunlu görünen koronavirüs aşısının herkese adil olarak dağıtılamayacağına dair endişeleri artırdı. Bununla birlikte, çalışmada ilaç devlerinin dünyadaki herkese yetecek kadar üretim kapasitesine sahip olmadığı vurgulandı.

Airfinity adlı analitik şirketinin verilerini kullanan Oxfam dünyada 3. aşama klinik deneylerin sonuna gelen 9 ilaç şirketiyle yapılan 5 anlaşmaya ait bilgilerin kamuya açık olduğu belirtti. Söz konusu anlaşmaları yapan şirketlerin arasında AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac yer alıyor.

TOPLAM AŞI KAPASİTESİ 5,94 MİLYAR

Raporda, AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac'ın toplam aşı üretim kapasitesi 5,94 milyar olarak hesaplandı. Raporda aşıların çift doz olarak uygulanması halinde 2,97 milyar insana yetebileceği belirtildi. Ancak durum böyle olmayacak.

"330 milyar doz aşının anlaşması hali hazırda yapıldı, bunların 2,728 milyarı (Yüzde 51'i) ABD, İngiltere, Avustralya, Hong Kong&Macau, Japonya, İsviçre, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından satın alındı. Geri kalan 2,575 milyar dozun Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, Meksika gibi diğer ülkelere dağıtılması vaat edildi" denilen raporda aşı stoğunun yüzde 51'ini satın alan gelişmiş ülkeler ile geri kalan yüzde 49'luk stoğun vaat edildiği ülkeler arasındaki nüfus farkına dikkat çekildi.

"AŞILARIN BAŞARILI OLMASI HALİNDE DÜNYA NÜFUSUNUN ÜÇTE İKİSİ ONLARA ULAŞAMAYACAK"

Oxfam araştırmacıları konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Bu beş aşının başarılı olacağı düşünülürse, dünyanın üçte ikisi (yüzde 61'i) en azından 2022'ye kadar aşıya ulaşamayacak. Bu aşıların başarısız olma ihtmali, insanların onlara ulaşamama ihtimalinden daha düşük" ifadeleri kullanıldı.

MODERNA TÜM STOĞUNU ZENGİN ÜLKELERE BÖLÜŞTÜRDÜ

Öte yandan, dünyada insan deneylerine ilk kez başlayan ve klinik demelerinde diğerlerine göre daha çok umut vaat eden ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın aşısının tüm arzının zengin ülkeler arasında paylaştırıldı aktarıldı. Buna göre ABD'de bir dozu 12-16 dolar, diğer ülkelerde ise ise 35 dolara satışa çıkacağı belirtilen aşının, sadece dünyanın yüzde 6'sına (475 milyon kişi ) yetecek kadar üretim kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.