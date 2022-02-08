Potada Rakip Finalspor

MANİSA (Bültenler) - Süper Lig yolunda kritik öneme sahip karşılaşmanın hazırlıkları Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı, 12 Şubat Cumartesi günü saat 15.45'te Final spor ile Manisa'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz hafta toplu idmanlara başlayan Tuna Han Dikmen de takımla birlikte antrenman yaptı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Final spor 83-80'lik skorla kazanmıştı.

Artık Her Maç Final

Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, artık her maçın final olduğunu belirterek, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, her spor branşına büyük önem veriyor. Aynı zamanda spor tesislerine de önemli yatırım yapan Başkan, Tarık Almış Spor Salonu'nda da tadilat çalışmalarını başlatmıştı. Tarık Almış'ta ilk antrenmanımızı da yaptık" dedi.

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