Postacı filmi konusu ve oyuncuları! Postacı nerede çekildi?

Postacı filmi, 1984 yılında vizyona girdi. Filmin senaryosunu Umur Bugay yazdı, yönetmenliğini ve yapımcılığını da Memduh Ün üstlendi. Kemal Sunal Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerde göründüğü Postacı oyuncu kadrosunda kimler var?

Kemal Sunal'ın Adem karakterine can verdiği filmde, mahallesindeki Sevdap'a yani Fatma Girik'e gönlünü kaptırır. iki genç de bir birini deliler gibi severken evlenmeleri için ten engel ağabey Latif'tir. Postacı filmi konusu ve fragmanı haberimizde.

Sinema ile ilgili her şey için tıklayın...

POSTACI OYUNCULARI

Yaşı kemale eren Sevtap ve ona deliler gibi aşık Adem, evlenebilemk için Sevtap'ın ağabeyini geçmelilerdir. Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in bulunduğu Postacı filmi kadrosunda ise: Erdal Özyağcılar, Ulvi Alacakaptan, İhsan Yüce, Nezahat Tanyeri, Gülümser Gülhan, Necdet Yakın, Cevdet Arıkan, Ali Karagöz, Tuncer Sevi, Ahmet Açan, Jale, Efecik, Can Kolukısa, Orkide Erdem, Sabahat Işık, Nezih Tunar, Nubar Terziyan yer alıyor.

POSTACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine gönülden sevdalılardır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmemiş ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla geri kafalı olarak tabir edilebilecek biridir.

Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek için onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir birini seven iki gencin arasındaki tek engel kızın ağabeyidir. İmkansız aşk kıvamındaki aşkın, nasıl imkanlar dahiline getirildiğini ekrana getiren Postacı filmi İstanbul'un Beşikteş semtinde çekildi.