Posof tekstil atölyesi maske üretimiyle faaliyete başladı Ardahan'ın Posof ilçesinde Yapımı tamamlanan Posof tekstil atölyesi üretime başladı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde Yapımı tamamlanan Posof tekstil atölyesi üretime başladı. 300 elemanla çalışan atölye ilk üretimine maske ile başladı.

Posof Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda üretilen maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Esnafa da verilen maskeler, evde kalması gereken yaş gruplarının da evlerine kadar belediye görevlileri tarafından götürülerek teslim ediliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "Belediye olarak bu sosyal sorumluluğun farkında olarak ilçe halkımızın maske temini noktasında ihtiyacı karşılıyoruz. Maske ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız belediyemizden ücretsiz maske temin edebilirler" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA