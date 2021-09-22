Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı

Ardahan'ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yapımı tamamlanan konutlarla ilçedeki önemli bir açığın giderildiğini söyledi.

Başkan Ulgar, ilçedeki standartların her geçen gün geliştirilerek arttığına dikkat çekerek Posof'tan göç edenlerin doğal güzelliklere sahip ilçelerine tekrar geri dönmeleri için çağrıda bulundu.

Konuşmaların ardından 126 dairenin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar teslimlerinin gruplar halinde sahiplerine verilmeye devam edeceği belirtildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Joe Biden Sezai Temelli Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray İrem Derici Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Palabıyık Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Emmanuel Macron Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Posof'ta TOKİ konutlarında anahtar teslim heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 01:47:54. #1.12#