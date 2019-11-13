Posof'ta Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

13.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:15

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Peygamber Efendimizin doğumu Mevlid-i Nebi Haftası olarak düzenlenen etkinliklerle idrak ediliyor.



Hafta nedeniyle Posof Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Düzenlenen konferans da Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) aile hayatına verdiği önem anlatıldı.



Posof Belediyesi düğün salonunda düzenlenen program gelenler güller ve şekerlerle karşılandılar. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kuran tilavetiyle program başladı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu Lisesi öğrencileri söylediği ilahilerle programa katılanları duygulandı.



Posof Müftülüğüne vekalet olarak bakan Damal İlçe Müftüsü Mamut Mahmudoğlu ilk konuşmayı yaparak Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) aile hayatına verdiği önemi belirterek programa katılanlara teşekkürlerini iletti. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ın da selamlama konuşmasının ardından 2002-2005 yılları arasında Posof müftülüğü yapan ve şimdi Fatih Müftüsü olan Vahap Kapıcıoğlu mikrofona davet edildi.



Kapıcıoğlu konuşmasına salat ve selam ile başladı, aile sevgisi ve aile hayatının önemini anlatarak tarihten örnekler verdi. Türkiye de ki ailelerin yetiştirdikleri evlatlardan dolayı birliğimizin devam ettiğini, bu nedenle peygamberimizin hayatını örnek almamız gerektiğini belirten Kapıcıoğlu, "Yapılan araştırmalar sonunda yabancıların ulaştıkları bilgiler, Türkiye de ailelerin çocuklarını yetiştirmede dikkatli olduklarını ve sevgi dolu yaklaşımlarla eğitildiğini tespit ettiklerini, bunun içinde Türkiye'nin dağılmadığının sonucuna vardıklarını açıklamışlar. Bu nedenle eğitimin ve ailedeki sevginin önemi büyük önem taşıyor." dedi.



Çocukları okula verildiğinde "eti senin kemiği benim" ifadesinin anlamının yanlış değerlendirildiğini söyleyen Kapıcıoğlu, "Bu şöyledir: ben çocuklarımın kemiklerini sağlam şekilde yetiştirdim. Etlerinin yetiştirilmesi ve eğitilmesinin de öğretmenlere düştüğünün ifadesidir" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA