Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor - Haberler
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Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Haberler | Yerel

Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyorARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Posof Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

ARDAHAN (İHA) - Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

ARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Posof Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

1583 rakımlı serhat ilçe Posof merkez karla kaplandı. Etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar tamamen ulaşıma kapandı. Posof Belediyesi ekipleri ulaşımı kesintisiz sağlamak için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor. Caddelerden kepçe ve greyderlerle toplanan karlar belirli yerlere götürülüyor

Şimdiye kadar 55 kamyon karın taşındığını belirten ekipler temizleme çalışmasına devam ediyorlar.

Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

Posof'ta ilçe merkezindeki kar kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Ataman - Son Dakika Haberleri

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