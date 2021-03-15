Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı
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Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı

15.03.2021 20:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:12

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlk Kurşun Tepesi'ndeki taş yığınlarının kenarında ölü bir bebek bulundu. Polis ekipleri bebeği Esra A.' nın, bıraktığını tespit ederek gözaltına aldı. Nikahsız birliktelikten halime kaldığı belirlenen genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cansız bedenini ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.

BEBEK DOĞUM SIRASINDA ÖLDÜ İDDİASI

Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

Poşetteki bebek cansız bedeninin sırı çözüldü
Poşetteki bebek cansız bedeninin sırı çözüldü
Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı
Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SEDAT: EYYY KADINNNN SEN NE CANİ ŞEYTAN BİR VARLIKSINNNNN.
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