Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İlk Kurşun Tepesi'ndeki taş yığınlarının kenarında ölü bir bebek bulundu. Polis ekipleri bebeği Esra A.' nın, bıraktığını tespit ederek gözaltına aldı. Nikahsız birliktelikten halime kaldığı belirlenen genç kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa atılmış bir poşetin içerisinde bulunan bebek cansız bedenini ardından harekete geçen polis, bebeğin annesinin 20 yaşında bir genç kız olduğunu belirledi.

BEBEK DOĞUM SIRASINDA ÖLDÜ İDDİASI

Yenimahalle'de ikamet eden 3 çocuk annesi bir kadını gözaltına alan polis, kadının kız kardeşlerinin ihbarıyla E.A. isimli bir genç kızı gözaltına aldı. Evlilik dışı bir ilişkisi olduğu öğrenilen E.A'nın hamileliğini etrafından gizlediği, bebeği de tek başına doğurduğu, doğum sırasında bebeğin öldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Ayvalık Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye çıkarılan E.A tutuklanırken, E.A'nın ailesi ve sevgilisi olduğu edilen bir kişi serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı