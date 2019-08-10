Porsche 911 GT3 Yirminci Yaşını Kutluyor

10.08.2019 03:21

Porsche 911 GT3'ün 20'nci yılını kutluyor



Porsche, gündelik kullanım için safkan bir spor otomobil arayanların tercih ettiği 911 GT3 modelinin 20'nci yaşını kutluyor. Bugüne kadar üretilen GT3 modellerinin yüzde 80'i yarış pistlerinde boy gösteriyor.



Porsche 911 GT3 modelinin 1999 yılı Mart ayında ilk kez Cenevre Motor Fuarı'nda görücüye çıkması, algısı açık spor otomobil sürücüleri için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. GT3, Porsche Motorsport konseptinin ana özelliklerini diğer Porsche 911 modellerinden daha fazla taşıyordu. Dünya Ralli Şampiyonu Walter Röhrl, yarış mühendisi Roland Kussmaul ve Weissach'lı Porsche Motorsport uzmanları tarafından geliştirilen Porsche 911 GT3, yarış pistinde sergilediği çevikliği yola taşıyordu. Bugüne kadar geçen zamanda bu yol sporcusu her geçen nesille birlikte daha hızlı, daha kusursuz ve daha dinamik bir hal aldı. Spor otomobil, doğal emişli motoru, manuel şanzımanı ve arkadan çekişli sürüşüyle saflık arayan sürücüler arasında en popüler Porsche 911 modeli olmaya devam ediyor.

Porsche 911 GT3 modelinin yarış versiyonları motor sporlarında da tarih yazdı. Çok sayıda sınıf zaferinin yanı sıra GT3 Spa 24 Saat Yarışı, Daytona 24 Saat Yarışı ve 2000 yılından beri yedi kez kazanılan Nürburgring 24 Saat Yarışı gibi dayanıklılık yarışlarında da çok sayıda başarıya imza attı. Motor sporlarında elde edilen tecrübeler ve yapılan yeniliklerin bir sonraki versiyona eklenmesi Porsche 911 GT3 modelinin başarı formülünün bir parçası. Bugüne kadar üretilmiş 911 GT3 modellerinin yaklaşık yüzde 80'inin yarış pistinde sürülüyor olması tesadüf değil.

911 Carrera RS 2.7'nin yerini alan GT3 ilk olarak 1999'da görücüye çıktı



Gelişmiş yarış teknolojisine sahip olan ve yeni yüzyılın hemen öncesinde görücüye çıkan Porsche 911 GT3, 1970'lerde efsanevi Porsche modeli 911 Carrera RS 2.7 ile başlayan geleneği devam ettirdi. Modele bir ilk olarak "Yarış Sporu (Racing Sport)" anlamına gelen "RS" ismi değil, modelin motor spor versiyonlarının yarışlara katılacağı GT sınıfına ithafen GT3 ismi verildi. Yeni spor otomobilin altı silindirli, su soğutmalı 3,6 litrelik boxer tipi motoru 265 kW'lık (360 PS) güç üretiyordu. Bu yüzden Porsche 911 GT3 modelinin şanının henüz Cenevre'de görücüye çıkmadan yürümeye başlaması sürpriz değildi. Model Walter Röhrl'ün sürüşünde 20,8 kilometrelik Nürburgring Nordschleife pistini sekiz dakikadan kısa bir sürede tamamlayarak yolda giden spor otomobiller için yeni bir limit belirledi.

İlk Porsche 911 GT3 araçlar Weissach'taki üretim hattından Mayıs 1999'da çıktı. Model aynı zamanda başarılı 911 GT3 Kupası ve takip eden yıllarda tek model ve GT yarışlarında büyük başarılar kazanan yüksek pozisyonlu yarış versiyonlarının da temelini atarak motor sporuna yönelik homologasyonun temeli oldu.

Art arda yeni nesiller



İlk 911 GT3'ün büyük başarısından sonra Porsche, yarış genetiğine sahip yolda giden spor otomobiller için üç-dört yıl aralıklı bir evrim sürecini başlattı. 2003 yılında, VarioCam sürekli değişken eksantrik mil kontrol sisteminin kullanımı sayesinde boxer tipi motorun gücü 280 kW'a (381 PS) çıkarıldı. Artık yüksek performanslı Porsche Seramik Kompozit Fren (PCCB) sistemine sahip GT3 modeller de sipariş edilebiliyordu.

Üç sene sonra güç 305 kW'a (415 PS) çıkarıldı. Sportif Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) eklemesiyle Porsche 911 GT3 ilk kez aktif süspansiyona sahip oldu. 2009'da mühendisler altı silindirli boxer tipi motorun deplasmanını 3,8 litreye, gücünü ise 320 kW'a (435 PS) çıkarttı. Yeni arka kanat ve gövde altı kaplaması bastırma kuvvetinde öylesine büyük bir artışa sebep oldu ki model öncüsüne bu alanda iki kattan fazla fark attı.

Porsche 911'in 2013 yılında kutlanan 50. yaş gününde beşinci nesil 911 GT3 modeli Cenevre Motor Fuarı'nda dünya galasını yaptı. Motor, şanzıman, gövde ve şasi tamamen yenilenmişti. Güç aktarımı; 350 kW (475 PS) güç üreten 3,8 litrelik doğal emişli motor ve ilk kez beraberinde gelen Porsche Doppelkupplung (PDK) çift kavramalı şanzımandan oluşuyordu. Buna ek olarak, model yine ilk kez aktif arka dingilden yönlendirme ile desteklenmişti. Yeni 911 GT3'ün görücüye çıkması, Nürburgring Nordschleife'yı yalnızca 7: 25 dakikada tamamlamasıyla eş anlı oldu. Bu, ilk 911 GT3 modelinin 1999'da kaydettiği rekor turun bir dakikadan fazla bir süreyle iyileştirilmesi anlamına geliyordu.

911 GT3'ün son versiyonu 2017 yılında piyasaya sürüldü. Geliştirme sürecinin odak noktası altı silindirli boxer tipi motordu. Motorun deplasmanı 4,0 litreye, gücü ise 368 kW'a (500 PS) çıkartılmıştı. Porsche aynı zamanda saflık arayan sürücülere iki ikram sunuyordu: Birincisi, manuel altı vitesli şanzıman PDK alternatifi olarak sunulmuştu. İkincisi; 911 GT3 mütevazı bir "Touring Package" sipariş edilebiliyordu. Bu pakette sabit arka kanadın yerini otomatik olarak genişleyen bir rüzgarlık alıyordu.

Kaynak: Teknotalk.com