Pornhub Premium Evde Kalmayı Teşvik Etmek için Ücretsiz Oldu!
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İtalya, Teknoloji

Pornhub Premium Evde Kalmayı Teşvik Etmek için Ücretsiz Oldu!

Yetişkin içerik sitesi Pornhub, evde kalmayı teşvik etmek amacıyla herkese ücretsiz olarak Pornhub Premium aboneliği vermeye başladı.

25.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:34
Pornhub Premium Evde Kalmayı Teşvik Etmek için Ücretsiz Oldu!

Yetişkin içerik sitesi Pornhub, evde kalmayı teşvik etmek amacıyla herkese ücretsiz olarak Pornhub Premium aboneliği vermeye başladı.

Pornhub Premium Ücretsiz Oldu

24 Mart tarihinden itibaren başlatılan kampanya dahilinde içerik sitesindeki/stayhome sayfasını ziyeret eden kişiler, önümüzdeki ay için premium üyelik hakkını ücretsiz bir şekilde elde edebilecekler. İçerik sitesinin attığı adım, İtalya için başlatılan kampanyanın hemen arkasından geliyor.

Koronavirüs ile mücadelerin sürdüğü şu dönemde sosyal uzaklaşma ve sosyal mesafe konuları çok daha önemli bir hale geliyor. Nitekim başlatılan kampanya da Evde Kal çağrısı kapsamında gerçekleştiriliyor.

25 Mart tarihi itibarıyla küresel ölçekte tespit edilebilmiş 435,377 vaka ve 19,620 ölüm bulunuyor. Aktif vaka sıralamasında başta İtalya yer alırken onu Amerika, İspanya, Almanya ve Fransa takip ediyor. Ülkemizde ise 1,872 vaka ve 44 ölüm bulunuyor.

Peki siz Pornhub tarafından başlatılan bu kampanya ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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