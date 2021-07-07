Popüler ses düzenleme uygulaması casus yazılım mı oldu?
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Popüler ses düzenleme uygulaması casus yazılım mı oldu?

Popüler ses düzenleme uygulaması casus yazılım mı oldu?
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Windows, Mac OS X, Linux gibi birçok platformda çalışabilen açık kaynak kodlu ücretsiz bir ses düzenleme ve ses kaydetme yazılımı olan Audacity, yeni gizlilik politikası ile tartışma konusu oldu.

Yazılımın yeni sahibi Muse Group, Audacity'nin gizlilik politikasında kullanıcıların kişisel verilerinin toplanmasının ve bu bilgilerin kolluk kuvvetleri dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşılmasının önünü açan bir değişiklik yaptı.

Söz konusu düzenleme, uygulamanın bir casus yazılım haline geldiğine yönelik tartışmalara sebep oldu. Endişelerin üzerine yazılı bir açıklama yapan şirket, sınırlı sayıda kullanıcı verisinin toplanacağını ve bu verilerin yalnızca yasal süreçlerde gerekli görüldüğü takdirde paylaşılacağını

Üçüncü taraflarla hiçbir verinin paylaşılmayacağını ve yalnızca çok temel verilerin (IP adresi, sistem bilgisi (OS ve CPU tipi) ve hata raporları) toplanacağını belirten Muse Group, bu verilerin herhangi bir hükümete veya kanun uygulayıcı kuruma iletmek için toplanmadığının altını çizdi.

Audacity uygulamasının bir sonraki sürümünde (3.03) tanıtılan yeni özellikler nedeniyle gizlilik politikasının güncellendiğini ifade eden şirket, verilerin yalnızca mahkeme tarafından zorunlu kılınırsa paylaşılacağını ve IP adreslerinin yalnızca 24 saat tutulduğunu belirtti.

Gizlilik politikasının "büyük ölçüde belirsiz ifadelerden oluştuğuna" dikkat çeken Muse, ne tür verileri hangi amaçla toplayacağını daha net bir şekilde belirlemek ve gizlilik politikasını revize etmek için şu anda hukuk ekibiyle birlikte çalıştığını aktardı.

Kaynak: Turkmmo

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