Son dönemde bazı markalarla ilgili boykot çağrıları sosyal medyada yeniden gündeme gelirken, bu tartışmaların merkezine Popeyes da dahil oldu. Vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında "Popeyes İsrail malı mı?" ve "Popeyes İsrail'i destekliyor mu?" yer alıyor. Peki, Popeyes boykot mu, İsrail malı mı? Popeyes İsrail'i destekliyor mu İşte, marka hakkında ortaya atılan iddialar ve boykotun arkasındaki gelişmeler...

POPEYES BOYKOT MU, İSRAİL MALI MI?

Popeyes, 1972 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaletinde kurulmuş, merkezi Florida–Miami'de bulunan bir fast food zinciridir. Marka, 2017 yılından bu yana çok uluslu bir şirket olan Restaurant Brands International (RBI) bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yani Popeyes, doğrudan İsrail menşeli bir marka değildir.

Popeyes İsrail'i destekliyor mu

POPEYES İSRAİL'İ DESTEKLİYOR MU?

Popeyes hakkında ortaya atılan İsrail'e destek iddiaları, doğrudan markayla ilgili değil; bağlı bulunduğu ana şirket RBI üzerinden şekillenmektedir. RBI'nin diğer markalarından biri olan Burger King'in İsrail'de yaptığı bazı yardımlar sonrası grup şirketlerine yönelik eleştiriler artmış, Popeyes de bu nedenle bazı boykot listelerinde yer almıştır.

Ancak Popeyes'in kendisinin İsrail ordusuna ya da hükümetine doğrudan bir destek verdiğine dair resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Popeyes, Burger King ile aynı çatı altında faaliyet göstermesi nedeniyle bazı sivil toplum kuruluşlarının hazırladığı boykot listelerine dolaylı olarak eklenmiştir.