Pompeo'dan, Suudilere silah satışına yönelik incelemeye "yazılı" talep
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Pompeo'dan, Suudilere silah satışına yönelik incelemeye "yazılı" talep

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'a silah gönderebilmesi meselesi ve konuya dair inceleme yapan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick'in kovulmasına yönelik görüşme talebini reddettiği, soruların yazılı halde gönderilmesini istediği belirtildi.

Pompeo'dan, Suudilere silah satışına yönelik incelemeye
20.05.2020 08:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:36

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'a silah gönderebilmesi meselesi ve konuya dair inceleme yapan Dışişleri Bakanlığı Müfettişi Steve Linick'in kovulmasına yönelik görüşme talebini reddettiği, soruların yazılı halde gönderilmesini istediği belirtildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesinin yasal olup olmadığını inceleyen Linick'in kovulmasına ilişkin Kongre tarafından açılan soruşturmada, Pompeo'nun tanıklığı istendi.

Pompeo'nun ise söz konusu soruşturmaya dair yüz yüze bir görüşmeyi reddettiği ve soruların yazılı halde gönderilmesini istediği belirtildi.

İlgili haberlerde, Pompeo'nun görüşmeyi reddetmesiyle kendisinin Linick'in yaptığı incelemeden ve soruların 2017'den bu yana Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik durdurulan füze ve bazı silah satışlarının devam etmesi kararıyla alakalı olacağının farkında olduğu vurgulandı.

Devam eden soruşturmada, Pompeo'nun bazı bakanlık çalışanlarını kendisine ait köpeği gezdirmek, kuru temizleme işleri ve ailesi için yemek randevusu almak gibi alakasız işlerle görevlendirdiği iddialarını da kapsadığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, söz konusu soruşturmaya ve Pompeo'nun talebine dair yöneltilen sorulara cevap vermemesi dikkati çekti.

Kongre, soruşturma açmıştı

Kongre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'de Suudi öncülüğünde düzenlenen saldırılarda öldürülen siviller nedeniyle ABD'nin bu ülkelere silah satışlarını durdurmasını istiyor.

Bu kapsamda Pompeo'nun, Suudi Arabistan'a 8 milyar dolarlık silah satışının hızlandırılması talimatı verdiği ve Trump'ın silah gönderebilmek için acil durum ilan etmesinin yasal olmadığını savunan Kongre, konuya ilişkin soruşturma açmıştı.

Bakanlık Müfettişi Linick de bu konuda görevlendirilmiş ancak söz konusu inceleme Linick'in kovulmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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