Pompeo'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Başkan Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump'ın ihtiyaç olması halinde Suriye'de askeri güç kullanmaya hazır olduğunu belirtti
22.10.2019 11:57
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump'ın ihtiyaç olması halinde Suriye'de askeri güç kullanmaya hazır olduğunu belirtti.
Pompeo, Türkiye'nin Barış Planı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com