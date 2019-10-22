Pompeo'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Başkan Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Pompeo'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Başkan Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump'ın ihtiyaç olması halinde Suriye'de askeri güç kullanmaya hazır olduğunu belirtti

22.10.2019 11:57
Pompeo'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Başkan Trump gerekirse askeri güç kullanmaya hazır

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Başkan Donald Trump'ın ihtiyaç olması halinde Suriye'de askeri güç kullanmaya hazır olduğunu belirtti.


Pompeo, Türkiye'nin Barış Planı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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