Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı yakalandı
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Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı yakalandı

Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı yakalandı Samsun'da ağabeyi ile arasında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle öldüren genç, polis tarafından gözaltına alındı.

29.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:05

Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı yakalandı

SAMSUN - Samsun'da ağabeyi ile arasında husumet bulunan şahsı pompalı tüfekle öldüren genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Caner Taşdöven 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan evli 1 çocuk babası Caner Taşdöven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Necati A.ile olay sırasında yanında olan arkadaşı R.D.'yi gözaltına aldı. Necati A.'nın Caner Taşdöven'i ağabeyi ile arasındaki husumetten dolayı öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Necati A. ve R.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Pompalı tüfekli cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: İHA

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