Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi

Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile başından vurulan Menderes Çoban (46) tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile başından vurulan Menderes Çoban (46) tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Sebahattin B. ve kardeşi İlyas B., alacakları oldukları Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban ile telefonda tartışmaya başladı. 4 kişi daha sonra Menderes Çoban'ın iş yerinin önünde buluşarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen tartışmanın ardından Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Tekstilci Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Evli ve 5 çocuk babası Menderes Çoban daha sonra kaldırıldığı özel hastanede 12 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fahrettin Çoban'ın ise tedavisini tamamlayarak taburcu olduğu öğrenildi. Öte yandan, yakınları tarafından Adli Tıp Morgu'nda alınacak olan Çoban'ın cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay sonrasında kaçan şüphelilerin yakalama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Tiyatro sanatçısı Levent Aykul evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Derya Uluğ Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:33:01. #1.16#

title