Pompalı tüfekle vuruldu, acı haber 12 gün sonra geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile başından vurulan Menderes Çoban (46) tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışmada av tüfeği ile başından vurulan Menderes Çoban (46) tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 12 Temmuz tarihinde Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Kümeevleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde Sebahattin B. ve kardeşi İlyas B., alacakları oldukları Menderes Çoban ve ağabeyi Fahrettin Çoban ile telefonda tartışmaya başladı. 4 kişi daha sonra Menderes Çoban'ın iş yerinin önünde buluşarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Büyüyen tartışmanın ardından Sebahattin B., av tüfeğiyle 4 el ateş ettiği Menderes Çoban'ı başından, Fahrettin Çoban'ı ise bıçakla sırtından yaraladı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Tekstilci Menderes Çoban ve Fahrettin Çoban'ı ambulansla ilçedeki hastaneye götürdü. Evli ve 5 çocuk babası Menderes Çoban daha sonra kaldırıldığı özel hastanede 12 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fahrettin Çoban'ın ise tedavisini tamamlayarak taburcu olduğu öğrenildi. Öte yandan, yakınları tarafından Adli Tıp Morgu'nda alınacak olan Çoban'ın cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay sonrasında kaçan şüphelilerin yakalama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı