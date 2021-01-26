Pompalı tüfekle cinayet işledi! Savunması pes dedirtti
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Pompalı tüfekle cinayet işledi! Savunması pes dedirtti

26.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:52
Pompalı tüfekle cinayet işledi! Savunması pes dedirtti

Kocaeli'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Hızır Akgün'ü pompalı tüfekle öldüren Ertekin İyem, savunmasıyla pes dedirtti. İyem, "Zaten öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık." dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen olayda, oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmaya Erdem İyem'in kardeşi Ertekin İyem'in de dahil olmasıyla olay daha da büyüdü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Olayın büyümesi üzerine Ertekin İyem, Hızır Akgün'ün ayağına pompalı tüfekle ateş açtı. Hastaneye kaldırılan Akgün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem ekipler tarafından tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KURAN ÇARPSIN BURAYI HAVAYA UÇURACAĞIM"

'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Ertekin İyem'in, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve sanık Ertekin İyem katıldı. Sinan G.'nin dinlenmesi ile başlanılan duruşmada iki tarafında tanıdığı olduğunu belirten tanık, "Ben sanıkların yanında çalışıyorum. Olay olmadan 10 gün önce maktul iş yerine gelmişti. Yanında 4-5 kişi daha vardı. Alkol almışlardı. Bu sırada sanıkların evine daha önce yapılan saldırıları kendisinin yaptığını söyledi. Giderken de, 'Kuran çarpsın burayı havaya uçuracağım' şeklinde bir cümle kurdu" şeklinde konuştu.

"ÖYLE AMACIM OLSAYDI DAHA FAZLA ATEŞ EDERDİM"

Sanık Ertekin İyem ise "Zaten öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık. Olaylar sebebiyle çok pişmanım. Mağdurum, tahliyemi istiyorum" ifadelerinde bulundu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ileri bir tarihe duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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