POMEM sözlü mülakat tarihi için adayların gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı duyurusuna çevrildi. 11 Aralık tarihinde POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç 32. Dönem POMEM sınavlarına geldi. POMEM sözlü mülakatlar ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak 2025?

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM sözlü mülakat sınavları, parkur sonuçlarının hemen ardından duyuruluyor.

Mülakatların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi haziran ayında gerçekleşmesi bekleniyor. 31. dönem POMEM de 29 Nisan'da parkur sınav tarihleri ilan edilmiş ve mülakatlar da 26 Haziran da duyurulmuştu.

Buna göre; POMEM sözlü mülakatların bu yıl da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

Lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılıyor.

Polis Akademisi tarafından ocak ayında parkur sınav tarihi duyurulan 32. dönem POMEM için henüz sonuç duyurusu gelmedi. Önceki dönem dikkate alındığında POMEM sonuçlarının mayıs ayı sonlarında açıklanacağı tahmin ediliyor.

32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.