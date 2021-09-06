POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM 27.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu hafta başından bu yana yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Üniversite mezunu polis alımı için ikinci aşama niteliği taşıyan POMEM sözlü mülakatlarını tamamlayan adaylar, sözlü mülakat sonuçları için araştırmalarına başladı. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM 27.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

POMEM sözlü mülakat sonuçları pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl 27. dönem adı altında gerçekleşecek olan POMEM sözlü mülakatları için duyuru PA.edu.tr üzerinden yapılmış, adaylar buna göre işlemlerini gerçekleştirmişti. POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenecek adaylar pa.edu.tr sayfasından sınav giriş belgelerine ulaşırken sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM 27.dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne yapılacak polis öğrenci alımı için bekleyiş sürerken POMEM sonuçları için geri sayım başladı. POMEM sözlü mülakat sonuçları, tüm mülakatların tamamlanmasının ardından Polis Akademisi tarafından ele alınacak. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POMEM sözlü mülakat sonuçları pek çok adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl 27. dönem adı altında gerçekleşecek olan POMEM sözlü mülakatları için duyuru PA.edu.tr üzerinden yapılmış, adaylar buna göre işlemlerini gerçekleştirmişti. POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenecek adaylar pa.edu.tr sayfasından sınav giriş belgelerine ulaşırken sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak. 27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27. Dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

POMEM NEDİR?

Birçok kişi POMEM nedir sorusunu merak ediyor. Polis memuru yetiştirmek adına eğitim veren meslek Kurumu POMEM olarak verilmektedir. Aynı zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezleri şeklinde de ifade edilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifika ile beraber görevlerinin başına geçerler. Tabii bunu gerçekleştirmek için eğitimin sonunda yapılacak olan bir sınavda geçmek gerekir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POMEM KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Polis meslek eğitim merkezlerine başvuru gerçekleştirmek için belli başlı bazı kriterler ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler öncelikle T.C. vatandaşı olmak ile öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziki yeterlilik ile beraber uygulamada olarak sınavlar da yine başvuru içerisinde yer alır. Diğer yandan KPSS üzerinden belli bir taban puanı geçmek ve rakiplerin üzerinde puan almak da başvuru içerisinde önemlidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.