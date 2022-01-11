POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı

POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı.

POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

'Zehirli baklava' davası sanıklarına 40'ar yıl hapis talebi

 ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

ABD'de raylara zorunlu iniş yapan uçağa tren çarptı! Pilot saniyelerle hayatta kalmayı başardı

 Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

Hiç kimseye aldırmadılar; 200 bin liralık musluk çaldılar

AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title