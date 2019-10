POMEM 24. Dönem Eğitim Öğretim Yılı Başladı

17.10.2019 15:28

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 24. Eğitim Öğretim Dönemi düzenlenen törenle başladı.



Düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan POMEM Müdürü Zafer Kişi, İçişleri Bakanlığımızın Güven Masası Projesi kapsamında görevlendirilmesi planlanan 3 bin kadın polis adayının alım sürecinin tamamlandığını belirterek, "Bu bağlamda görev verilen okulumuz 493 polis adayımızla eğitim öğretime başlamıştır. Her dönem olduğu gibi bu dönemde polis adaylarımızın fizikken ve ruhen en iyi şekilde yetiştirilmeleri için teknik personelinden müdürüne kadar tam bir iş birliği ve disiplin içerisinde bilinçli ve özverili bir şekilde eğitim faaliyetlerimizi yürütecek ve inşallah sonunda hukukun üstünlüğüne inanan, bilgili, tarafsız, ülkesine, bayrağına, milletine, mesleğine sağdık, dürüst, mütevazı, mert, cesur, fedakar, adil, azimli birer polis olarak milletimize hizmet kervanında yerlerini almaları için tüm gayretimizle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Daha sonra öğrencilere ilk ders hitabını yapan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Sözlerime başlarken sınır ötesine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerimizi Allah'tan başarılar diliyorum. İnşallah iç bir vatan evladımızın burnu kanamadan sınırımıza yuvalanmaya çalışan terör örgütleri ile güzel bir şekilde mücadele ederek vatan topraklarına sağlıklı sıhhatli bir şekilde geri dönerler. Bu vesile ile şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Güvenlik Masasında görev almak üzere 493 öğrenci burada bir araya geldiniz. 6 ay sürecek olan eğitiminizin ardından inşallah her biriniz görevlerinizin başına geçeceksiniz. Değerli polis adaylarımız; her biriniz ülkemizin çeşitli illerinden buraya geldiniz. Burada gerçekleştireceğiniz 6 aylık eğitim süreci sonunda başarı sırasına göre ülkemizin değişik illerine gideceksiniz. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Vatan sevgimizi işimize yansıtmamız lazım. Vatan sevgisi çok güzel bir şey. Bunu sadece söylemde bırakırsak vatanımıza hizmet edemeyiz. Hiç bir şeyden şikayet etmeden vatanımız için hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmamız gerekiyor. Polislik mesleği hukuka ve vicdana uygun bir şekilde her zaman yapmanız lazım. Kimsenin hatırını kırmayım diye işinizi asla aksatmayın. İşimizi düzgün yapmak vatanımıza, memleketimize yapacağımız en büyük hizmetlerden biridir. Milletin vergileri ile maaş alıyoruz ve bunun karşılığında milletimize en iyi şekilde vermemiz gerekiyor. Ben sizlerin gözlerinde bu işi yapacak ışığı görüyorum. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA