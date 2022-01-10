Pomelo meyvesi nedir, nasıl yenir? Pomelo fiyatı kaç TL? Şadok (POMELO) faydadaları... İşte 13 faydası

Pomelo meyvesi nedir, nasıl yenir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de sunulan ürün hakkında detayları sizler için derledik. Gözyaşı damlası şeklinde olan pomelo meyvesi, yeşil veya sarı ete sahipken kalın, soluk kabukludur. Bir kavun boyutunda olabilir veya daha fazla büyüyebilir. Pomelo fiyatı kaç TL, Türkiye'de yetişir mi? Pomelo meyvesi hangi yemeklerde kullanılır? İşte, Pomelonun faydaları...

POMELO MEYVESİ NEDİR?

Pomelos, narenciye ailesinin inanılmaz derecede az takdir edilen bir üyesidir. Bu lezzetli narenciye meyveleri Güney ve Güneydoğu Asya kökenlidir. Pomelos'u batıya ilk kez getiren Doğu Hindistan Şirketi gemisinin kaptanından sonra Karayipler'de onlara shaddock adı verildi.

Pomelo diğer turunçgillerin aksine asiditesi en az olan turunçgillerden biridir. Kalın bir kabuğa sahiptir. Bu kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunmaktadır.Bu dilimleri ayıran beyaz lifli zar şeklinde kısım (dilim zarları) bulunmaktadır. Bu lifli kısım kolayca ayrılır. Bu dilim zarlarıda ayrılıp genelde bu dilimler taze olarak yenmektedir. Buna karşın dilimleri birbirinden ayıran beyaz lifli segmentler ise acı tadı nedeniyle pek yenmez.

POMELO MEYVESİ NASIL YENİR?

Pomelo meyvesi kalın bir kabuğa sahip olan bir meyve türüdür. Bu sert kabuğun altında yenilmekte olan ve tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunur. Bu dilimler beyaz lifli zar şeklinde kısımları ile kolayca ayrılmaktadır. Bu dilimler genel olarak taze olarak yenmektedir.

POMELO MEYVESİNİN FAYDALARI

Pomelo meyvesinin içeriğinde bulunan hesperedin glikoziti maddesi sayesinde kılcal damarları güçlendirmeye yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırarak kabızlık sorununu önler.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi sorunlara iyi gelir.

Midede meydana gelen rahatsızlıkları iyileştirici bir özelliği bulunmaktadır. Bu şekilde mideyi rahatlatır.

Vücuttaki yorgunluk hissini azaltır ve enerji sağlar.

Pomelo meyvesinin yararları arasında ayrıca yapraklarının hazmı kolaylaştırması da bulunur.

Ayrıca bu yaprakları nefesi rahatlatır ve ağız kokusunu giderir.

İçeriğinde bulunan spermedin maddesi sayesinde hücrelerin yenilenmesine fayda sağlar.

Serbest radikaller ile savaşır.

Baş ağrısına iyi gelir.

Pomelo meyvesi yağ yakıcı özelliği bulunmaktadır.

Yaşlanmayı geciktirir.

Vücutta meydana gelen yaranın iyileşme süreci hızlandırır.

1. Son derece besleyici

Pomelo, çeşitli vitamin ve mineraller içerir ve mükemmel bir C vitamini kaynağıdır.

Pomelo, özellikle C vitamini ve potasyum açısından zengindir ve diğer birçok vitamin ve mineralin yanı sıra protein ve lif içerir. Bir soyulmuş pomelo (yaklaşık 610 gram) şunları içerir:

Kalori: 231

Protein: 5 gram

Yağ: 0 gram

Karbonhidrat: 59 gram

Lif: 6 gram

Riboflavin: Günlük Değerin (DV) %12.6'sı

Tiamin: DV'nin %17.3'ü

C Vitamini: DV'nin %412'si

Bakır: DV'nin %32'si

Potasyum: DV'nin %28'i

POMELO MEYVESİ KAÇ TL, TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR MU?

Pomelo meyvesinin tanesinin 35 lira ile 60 lira arasında satıldığı görülmekte. Hindistan'da çocukların futbol topu olarak kullandığı "Çin Greyfurdu" olarak bilinen Pomelo Türkiye'de sadece Antalya'da yetişiyor. 2 kilogram ağırlığındaki bu meyve yüksek oranda C vitamini de içeriyor.

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