Polonyalı video oyun geliştiricisi, Ukrayna'ya 240 bin dolar bağışta bulundu - Haberler

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Polonyalı video oyun geliştiricisi, Ukrayna'ya 240 bin dolar bağışta bulundu

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Polonyalı video oyun geliştiricisi, Ukrayna'ya 240 bin dolar bağışta bulundu

Polonya merkezli popüler video oyun geliştiricisi CD Projekt Red, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan işgalinin kendilerini çileden çıkarttıklarını belirtti. Şirket, adaletsizliğe karşı kayıtsız kalmamak amacıyla Ukrayna'ya 1 milyon Polonya Zlotisi bağışladı.

Cyberpunk 2077 ve The Witcher gibi popüler video oyunlarının geliştiricisi Polonyalı şirket CD Projekt Red, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadığını belirtti ve Ukrayna vatandaşlarıyla doğrudan çalışan Polonyalı bir insani yardım kuruluşuna 1 milyon Polonya Zlotisi bağışladığını duyurdu.

POLONYALI OYUN GELİŞTİRİCİSİNDEN UKRAYNA'YA DESTEK

Şirket, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'ya, dostlarımıza ve komşularımıza yönelik son işgal, bizleri şoke etti ve çileden çıkardı." sözlerine yer veren video oyun geliştiricisi, Polonya merkezli insani yardım kuruluşu olan Polska Akcja Humanitarna'ya 1 milyon PLN (yaklaşık olarak 240 bin dolar) bağışlayarak destekleme kararı verdi.

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Polonyalı video oyun geliştiricisi, Ukrayna'ya 240 bin dolar bağışta bulundu

"BÖYLE BİR HAKSIZLIK KARŞISINDA KAYITSIZ KALAMAYIZ"

CD Projekt Red, Ukrayna'ya karşı yaptığı yardımların ardından herkese bağışta bulunmaları için seslendi ve yaptığı açıklamada, "Böyle bir haksızlık karşısında kayıtsız kalamayız, herkesin katılmasını ve elinden geldiğince yardım etmesini istiyoruz. Birlikte büyük bir fark yaratabiliriz!" sözlerine yer verdi.

Polonyalı video oyun geliştiricisi, Ukrayna'ya 240 bin dolar bağışta bulundu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

cyberpunk 2077, The Witcher, Ukrayna, Gamegar,, Haberler

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