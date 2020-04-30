Polonya'da tren kazası: 2'si ağır 14 yaralı
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Polonya'da tren kazası: 2'si ağır 14 yaralı

Polonya'da Poznan kenti yakınlarında hemzemin geçitte trenin bir kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Polonya'da tren kazası: 2'si ağır 14 yaralı
30.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:06

Polonya'da Poznan kenti yakınlarında hemzemin geçitte trenin bir kamyona çarpması sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Polonya'nın batısındaki Poznan kenti yakınlarında yer alan Bolechowo köyünde bulunan hemzemin geçitte dün akşam meydana geldi. Poznan-Wagrowiec seferini yapan yolcu treni, kırmızı ışığa rağmen hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyona çarptı. Tren çarpma sonrası metrelerce ileride durabilirken, kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi hemzemin geçidin kenarında bekleyen sürücüler yaptı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan 2 kişi ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırılırken, 8 kişi de ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer 4 kişiyse ayakta tedavi edildi.

Tren yolu trafiğe kapatıldı

Çarpmanın etkisiyle kamyon hurdaya dönerken, tren de büyük hasar aldı. Kaza sonrası Poznan-Wagrowiec tren yolu kapatıldı.

Polonya Demiryolları PKP PLK Basın Sözcüsü Magdalena Janus yaptığı açıklamada, tren ve kamyonun vinçlerle kaldırılmasından sonra raylarda yapılacak incelemelerin ardından hattın kullanıma açılabileceğini söyledi. Janus, "Rayları inceleyeceğiz, ne ölçüde tamir gerektirip gerektirmediğine bakacağız. Tren trafiğinin 30 Nisan Perşembe günü normale dönmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Wielkapolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Andrzej Borowiak, trenin yaklaşmasıyla birlikte hemzemin geçitteki trafik ışıkları kırmızı olduğu esnada geçidin iki yanındaki bariyerlerin kapandığını söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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